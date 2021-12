Genshin Impact: le build migliori per Arataki Itto

In questa guida di Genshin Impact faremo una panoramica delle abilità e caratteristiche di Arataki Itto e vi sveleremo quali sono, a nostro avviso, le migliori build per questo personaggio. Arataki Itto è la new entry dell'Action RPG di miHoYo introdotta con la versione 2.3 e il banner Oni's Royale. È un personaggio rarità 5 stelle che combatte con le claymore e sfrutta l'elemento Geo. Senza dubbio si tratta di un'aggiunta interessante al roster di Genshin Impact ed è un combattente che nelle condizioni giuste può sbaragliare gli avversari a suon di attacchi caricati. Detto questo, ottenere un personaggio della massima rarità richiede sempre un grande investimento di Primogem, quindi leggendo quanto segue potrete farvi un'idea sullo stile di combattimento di Itto, i talenti di combattimento e le potenziali build da utilizzare.

Il banner Oni’s Royale Al momento l'unico modo per ottenere Arataki Itto in Genshin Impact è tentare la fortuna con il banner Oni's Royale, che sarà disponibile fino al 4 gennaio 2022, utilizzando le preziose Intertwined Fate. Itto non è l'unico personaggio giocabile di Genshin Impact che potrete ricevere dal sopracitato banner. Oni's Royale include 6 eroi rarità cinque stelle e 16 rarità quattro stelle. Fortunatamente le probabilità di ottenere Arataki Itto e gli altri personaggi in evidenza del banner, ovvero Gorou, Barbara e Xiangling, sarà maggiore. Se il vostro obiettivo è quello di aggiungere ai vostri ranghi Itto è bene conoscere le meccaniche gacha di Genshin Impact relative ai banner, per evitare di gettare al vento risorse preziose. La prima volta che riceverete una ricompensa 5 stelle dal banner evento, c'è il 50% di probabilità che questa sia proprio Arataki Itto. In caso contrario, le chance saliranno al 100% con la successiva ricompensa della stessa rarità. Le probabilità di ottenere un oggetto rarità 5 stelle sono solo dello 0,6% per ogni Wish, ma fortunatamente Genshin Impact ha una meccanica pensata per non rendere troppo tedioso l'ottenimento dei personaggi, denominata "pity". Nello specifico, se entro 89 tentativi non riceverete un oggetto cinque stelle, il novantesimo avrà una probabilità del 100% di essere una ricompensa della massima rarità. Questo contatore nascosto ovviamente si resetta dopo aver ottenuto un personaggio o un'arma a cinque stelle. Dunque se sarete sfortunati e non riuscirete ad aggiudicarvi nemmeno un personaggio 5 stelle con i wish, con il novantesimo tentativo avrete una probabilità del 50% di aggiungere ai vostri ranghi Arataki Itto. Nel peggiore dei casi, quindi, otterrete al 100% il personaggio con non più di 180 tentativi. Sono tantissimi indubbiamente, ma è anche vero che questo è davvero lo scenario più catastrofico possibile.

Talenti, costellazioni e materiali per il potenziamento Arataki Itto mentre attiva la sua Elemental Burst Lo stile di combattimento di Arataki Itto si basa molto sull'utilizzo degli attacchi standard per accumulare un buff chiamato "Superlative Superstrength", necessario per eseguire dei potenti e rapidi colpi speciali tenendo premuto il pulsante dell'attacco standard. La sua Elemental Burst è fondamentalmente un power-up che aumenta le statistiche e offre altri bonus a Itto. Vediamo di seguito nel dettaglio tutti i talenti di combattimento di Arataki Itto. Normal Attack: Fight Club Legend La combo standard di Arataki Itto è composta da quattro attacchi. Il secondo e il quarto, se vanno a segno, fanno guadagnare a Itto rispettivamente 1 e 2 stack di "Superlative Superstrength", di cui parleremo nel dettaglio tra poco. Una peculiarità del personaggio è che uno scatto o l'utilizzo dell'Elemental Skill non resetta da capo la combo, che quindi potrete continuare dopo tali azioni. Il Superlative Superstrength è un bonus accumulabile fino a cinque volte che dura 60 secondi, che si ottiene per l'appunto con gli attacchi standard di Itto e non solo, come vedremo successivamente. Saprete quanti stack avete accumulato grazie ai simboli luminosi che appaiono dietro la schiena del personaggio, formando il volto di un Oni. Questi stack non concedono incrementi di statistiche, ma servono per eseguire gli attacchi caricati Arataki Kesagiri, piuttosto rapidi e potenti. Questi non consumano stamina, ma piuttosto uno stack di Superlative Superstrength ciascuno. Quando l'ultimo stack viene consumato, Itto esegue un attacco finale particolarmente potente. Al contrario, se non avete a disposizione nessuno stack, Itto esegue invece un singolo Saichimonji Slash, un attacco caricato non particolarmente rilevante. Data la potenza degli Arataki Kesagiri e del colpo finale, che tra l'altro colpiscono anche ad area, è importante sfruttare quanto più possibile la meccanica di accumulo e consumo di stack di Superlative Superstrength per massimizzare i danni. Elemental Skill, Masatsu Zetsugi: Arataki Burst! Con l'Elemental Skill, Arataki Itto evoca Ushi, un grazioso toro da battaglia. Quando viene scagliato in campo l'animale infligge danni Geo AoE ad area piuttosto alti (tra l'altro tenendo premuto il pulsante è possibile modificare l'angolo di lancio della mossa) e fa guadagnare uno stack di Superlative Superstrength ad Itto. Ushi successivamente rimane in campo per 6 secondi senza sferrare ulteriori attacchi ma attirando le attenzioni dei nemici, facendo guadagnare ulteriori stack di Superlative Superstrength ogni volta che viene colpito (massimo uno ogni due secondi). Quando Ushi termina gli HP o lascia il campo, Itto guadagna un ulteriore stack di Superlative Superstrength. Insomma, Ushi non solo è un'ottima fonte di danni Geo, ma agevola l'uso dei potenti attacchi caricati di Itto. Elemental Burst, Royal Descent: Behold, Itto the Devil! Attivando la sua Elemental Burst, Itto ottiene una serie di buff per 11 secondi. Gli attacchi normali, caricati e dall'alto di Itto vengono infusi dell'elemento Geo. Inoltre i colpi standard diventano più veloci e l'attacco di Itto aumenta in base al valore di difesa (già al Liv. 1 parliamo di ben 57,6% della DEF). Non solo, durante l'Elemental Burst anche il primo e il terzo attacco della combo standard di Itto permettono di accumulare 1 stack di Superlative Superstrength. Di contro, la resistenza agli attacchi fisici ed elementali cala del 20%. Riassumendo, una volta attivata la sua Elemental Burst, Arataki Itto diventa una macchina da guerra, estremamente forte seppur un po' fragile. Passiamo ora ai talenti passivi di Arataki Itto: Arataki Ichiban : quando Itto esegue in successione più Arataki Kesagiri (gli attacchi caricati per intenderci) la sua resistenza alle interruzioni da parte degli attacchi avversari è maggiore, mentre la velocità dell'attacco successivo aumenta del 10%, fino a un bonus massimo del 30%.

: quando Itto esegue in successione più Arataki Kesagiri (gli attacchi caricati per intenderci) la sua resistenza alle interruzioni da parte degli attacchi avversari è maggiore, mentre la velocità dell'attacco successivo aumenta del 10%, fino a un bonus massimo del 30%. Bloodline of the Crimson Oni : i danni degli Arataki Kesagiri aumentano del 35% della DEF del personaggio.

: i danni degli Arataki Kesagiri aumentano del 35% della DEF del personaggio. Woodchunck Chucked: quando un membro del party ottiene della legna da un albero, c'è il 25% di probabilità di ottenere un'unità aggiuntiva. Arataki Itto, il numero di stack di Superlative Superstrength viene indicato dai punti luminosi che appaiono dietro la schiena del personaggio Di seguito, i bonus delle costellazioni di Arataki Itto: Liv. 1 - Stay a While and Listen Up : dopo aver attivato l'Elemental Burst, Itto ottiene due stack di Superlative Superstrength. Dopo un secondo, il personaggio otterrà un ulteriore stack ogni 0,5 secondi per 1,5 secondi.

: dopo aver attivato l'Elemental Burst, Itto ottiene due stack di Superlative Superstrength. Dopo un secondo, il personaggio otterrà un ulteriore stack ogni 0,5 secondi per 1,5 secondi. Liv. 2 - Gather 'Round, It's a Brawl! : Dopo aver usato l'Elelemetal Burst, il tempo di ricarica della mossa viene ridotto di 1.5 secondi per ogni membro del party che utilizza l'elemento Geo e Itto recupera 6 punti di Energy. Il tempo di ricarica può essere ridotto al massimo di 4,5 secondi e si possono recuperare al massimo 18 punti Energy in questo modo.

: Dopo aver usato l'Elelemetal Burst, il tempo di ricarica della mossa viene ridotto di 1.5 secondi per ogni membro del party che utilizza l'elemento Geo e Itto recupera 6 punti di Energy. Il tempo di ricarica può essere ridotto al massimo di 4,5 secondi e si possono recuperare al massimo 18 punti Energy in questo modo. Liv. 3 - Horns Lowered, Coming Through : Aumenta il livello dell'Elemental Skill di 3 e il level cap a 15

: Aumenta il livello dell'Elemental Skill di 3 e il level cap a 15 Liv. 4 - Jailhouse Bread and Butter : Quando l'effetto dell'Elemental Burst di Itto termina tutti i membri del parti ottengono un bonus del 20% a DEF e ATK.

: Quando l'effetto dell'Elemental Burst di Itto termina tutti i membri del parti ottengono un bonus del 20% a DEF e ATK. Liv. 5 - 10 Years of Hanamizaka Fame : Aumenta il livello dell'Elemental Burst di 3 e il level cap a 15

: Aumenta il livello dell'Elemental Burst di 3 e il level cap a 15 Liv. 6 - Arataki Itto, Present!: gli attacchi caricati di Itto ottengono un bonus del 70% ai danni critici. Inoltre, quando utilizza un Arataki Kesagiri c'è il 50% di probabilità di non consumare stack di Superlative Superstrength. Per far salire Arataki Itto al livello massimo vi serviranno: 420.000 Mora

46 Riftborn Regalia

6 Prithiva Topaz Gemstone

9 Prithiva Topaz Chunk

9 Prithiva Topaz Fragment

1 Prithiva Topaz Sliver

168 Onikabuto

36 Slime Concentrate

30 Slime Secretions

18 Slime Condensate I "Riftborn Regalia" si ottengono sconfiggendo il boss Golden Wolflord situato a Tsurumi Island, a Inazuma, da cui otterrete anche le pietre "Prithiva Topaz". Gli "Onikabuto" sono i coleotteri viola che si trovano sugli alberi di Inazuma, solitamente nelle zone con molta elettricità, date uno sguardo alla mappa interattiva ufficiale di miHoYo per trovare tutti i loro possibili spawn. Infine gli oggetti "Slime" si ottengono, sorpresa sorpresa, dagli Slime. Trattandosi di nemici piuttosto comuni probabilmente avrete grandi quantità dei loro materiali. Per aumentare il livello dei talenti di Arataki Itto, oltre ai materiali degli Slime, saranno necessarie anche gli oggetti "Teachings/Guide/Philosophies of Elegance", che si ottengono nel Violet Court Domain, situato a ovest della città di Inazuma, e nonché gli "Ashen Heart"ottenibile dal weekly boss che si trova nella città di Inazuma (evitiamo di dire il nome per evitare spoiler).