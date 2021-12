Uncharted, il film: locandina svelata per il lungometraggio basato sulla saga Naughty Dog

La locandina del film di Uncharted

Sony ha condiviso online la locandina del film Uncharted, basato sulla saga di Naughty Dog. L'immagine, che potete vedere qui sopra, ci mostra Tom Holland (nei panni di Nathan Drake) e Mark Whalberg (nei panni di Victor "Sully" Sullivan).

L'immagine ci mostra i due protagonisti del film Uncharted in piedi sopra degli scogli, sulla costa di un mare. Sullo sfondo, vediamo dei relitti affondati che affiorano dall'acqua. Sembrano classiche navi piratesche, con vele strappane e reti in bella vista. Holland, in questo scatto, indossa la classica tenuta di Nathan Drake, con tanto di anello al collo.

La descrizione ufficiale del film recita: "Uncharted, il film diretto da Ruben Fleischer, è un'origin story tratta dall'omonima serie di videogiochi e racconta le avventure del cacciatore di tesori Nathan Drake, interpretato da Tom Holland, discendente del celebre Sir Francis Drake. Mentre è alla ricerca del fratello maggiore Sam, il giovane incappa in Victor Sullivan (Mark Wahlberg), noto come Sully, con cui Drake stringerà amicizia. Sully diventerà il suo mentore."

"Il giovane è convinto che il fratello non sia scomparso, ma sia disperso in un posto remoto non segnato su alcuna mappa terrestre. Sarà Sully a indicargli dove potrebbe essere Sam, ovvero su un'isola deserta, dove si dice sia custodito il mitico El Dorado, il tesoro più cercato del mondo. Convinti che se troveranno l'oro, troveranno anche Sam, i due si mettono in viaggio, ma non sono gli unici a cercare il leggendario tesoro..."

Diteci, cosa ne pensate di questa locandina? Se siete in attesa del film, ecco la nostra analisi del trailer, per ingannare l'attesa.