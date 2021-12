PS5 disponibile da Mediaworld, 15 dicembre 2021: ci sono 1.140 unità, ma 27.000 persone in coda

La ricerca di PS5 continua e oggi, 15 dicembre 2021, Mediaworld ha reso disponibili 1.140 unità di PlayStation 5. La coda di attesa, però, è stata sommersa dagli utenti e ci sono oltre 27.000 persone in attesa.

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, provando ad accedere alla coda di MediaWorld per PS5 siamo stati accolti con una Stanza di attesa che ha precisato il numero di unità disponibili, 1.140. Poi, scrive: "Un tempo di attesa superiore ai 30 minuti indica un alto quantitativo di persone in attesa di entrare, oltre a quelle già presenti sul sito che stanno concludendo l'ordine. Sei libero di restare in coda, ma dato il numero limitato di unità disponibili, ti informiamo che la probabilità di aggiudicarti il prodotto sono molto basse."

La coda di Mediaworld per PS5

Infine, vediamo il numero di persone di fronte a noi in questo momento, ovvero oltre 27.000. Ovviamente, gli effettivi accessi sono molti di più, visto che la maggior parte delle persone avranno subito abbandonato il sito notando di non avere alcuna speranza di ottenere una PS5.

Purtroppo la situazione delle scorte non sembra migliorare e crediamo che per Natale 2021 sarà difficile trovare una PS5. Se ne dovrà parlare nel 2022. L'unico luogo dove è possibile trovare la console, a quanto pare, è la Striscia di Gaza.