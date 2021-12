ASUS TUF Gaming Capture Box: la recensione di una scheda di acquisizione 4K per streaming con OBS

È nata così ASUS TUF Gaming Capture Box : una scheda di acquisizione 4K USB che introduce una serie di caratteristiche pensate esclusivamente per chi gioca in live, da solo o in compagnia, per avere un contenuto da portare agli utenti o per trasmettere incontri che si giocano sul filo dei millisecondi. Solo così si spiega il supporto al passthrough fino a 240 Hz e la presenza di ben due ingressi audio da 3.5 mm, uno per le cuffie e uno per il controller.

Quello delle schede di acquisizione è un mercato in continua crescita. Consci del boom di streamer e content creator, i produttori hardware non si sono quindi fatti pregare e si sono lanciati nella creazione di prodotti pensati per venire sempre più incontro alle esigenze dell'utenza. Dopo AVerMedia ed Elgato, non stupisce quindi che anche ASUS si sia lanciata nella contesa, puntando proprio a quella fetta di clienti che sono diventati creatori di contenuti su YouTube e Twitch.

In più troviamo un'uscita HDMI 2.0 per trasmettere il segnale sul monitor o sul televisore principale, mentre il doppio ingresso audio da 3.5 mm permette di catturare anche le voci dei nostri compagni di gioco. L'illuminazione RGB si abbina facilmente alle postazioni più colorate, mentre la dotazione ci offre tutto quello che serve per essere subito pronti all'azione: cavo USB-A a USB-C (3.2) con tanto di adattatore USB-A verso USB-C per chi vuole collegarsi ai portatili più recenti; un cavo HDMI 2.0; un cavo audio 3.5 mm; e, ovviamente, la Capture Box. Di seguito trovate le caratteristiche tecniche di questa scheda di acquisizione

Non fatevi ingannare dalle immagini promozionali: ASUS TUF Gaming Capture Box non è molto più grande di una classica Elgato HD, tanto che trova agevolmente spazio nel palmo di una mano. Le specifiche sono di tutto rispetto: in ingresso supporta il 4K a 60 Hz, il 1440p a 144 Hz e il 1080p a 240 Hz, sempre con HDR attivo. In registrazione troviamo qualche limite in più rispetto ad alcuni competitor: niente HDR e 4K bloccato a 30 FPS, ma il 1440p arriva a 60 FPS, mentre si possono registrare filmati a 1080p fino a 120 FPS.

La soluzione scelta da ASUS si distingue così dalla concorrenza e introduce un tocco di estrosità anche in un componente che di solito rimane dietro le quinte: il logo TUF e la scanalatura centrale ricordano un po' il cofano di una macchina di Need For Speed e questo non può che far piacere al Dominic Toretto che è in tutti noi.

Il design di ASUS TUF Gaming Capture Box punta su solidità e compattezza. La scheda ha una base ottagonale con un chassis in alluminio che agevola la dissipazione passiva del calore. La barra di stato LED facilita l'individuazione di eventuali problemi, mentre gli ingressi si dispongono sulla parte posteriore per quanto riguarda il video (2 porte HDMI 2.0 e una USB-C) e sul frontale per i due ingressi audio 3.5 mm per headset e controller.

Esperienza d'uso

Le porte posteriori di ASUS TUF Gaming Capture Box

L'esperienza d'uso con ASUS TUF Gaming Capture Box non ha nulla da invidiare alla concorrenza. L'installazione è immediata: si collegano il cavo USB al PC e quello HDMI alla sorgente video e il sistema operativo riconosce tutto all'istante (è un dispositivo UVC, quindi non necessita di driver esterni). Non c'è un software dedicato, ma consigliamo di scaricare il controller audio e il gestore degli aggiornamenti firmware dal sito ASUS, per avere sotto controllo i livelli di volume ed abilitare, eventualmente, l'HDCP. La compatibilità con OBS, Streamlabs e Streamyard non è comunque in discussione e tutto funziona senza driver aggiuntivi. La dissipazione è buona, anche se non aspettatevi un dispositivo freddo come le temperature di questi primi assaggi d'inverno: durante sessioni prolungate la scheda emette un po' di calore, inevitabile vista l'assenza di ventole.

Compatibilità

Purtroppo la scheda non gestisce la registrazione Ultra HD a 60 FPS, ma per il resto siamo rimasti soddisfatti per la qualità e l'input lag, praticamente assente. Con Streamyard valgono i limiti classici della piattaforma in termini di risoluzione, quindi massimo 1080p. Ottima, infine, la possibilità di gestire i 120 FPS nelle registrazioni a 1080p e quella di arrivare fino a 240 FPS in passthrough: anche se gli spettatori non vedranno l'azione fluida come la vediamo noi, questa possibilità rimuove ogni limitazione a chi gioca competitivo e ha bisogno di ogni frame possibile durante le proprie sessioni di streaming.

Nessun problema con Streamlabs/OBS. Abbiamo trasmesso e registrato le nostri sorgenti video, console e videocamere, senza problemi di sorta.

Controller Audio

Una delle particolarità di questa scheda di acquisizione è la presenza di due ingressi audio da 3.5 mm per registrare le sessioni party su console. Anche in questo caso non abbiamo riscontrato problemi e la voce dei nostri compagni arrivava nitida sia nella registrazione, sia in cuffia.