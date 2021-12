Steam Deck, Valve non crede che ci saranno altri ritardi

Steam Deck non subirà altri ritardi. A dirlo è stato il capo designer di Valve Greg Coomer ai microfoni di PC Gamer, in cui ha toccato diversi argomenti relativi all'ibrido tra una console e un PC della casa di Half-Life.

Steam Deck avrebbe dovuto raggiungere il mercato a dicembre di quest'anno, ma la crisi dei semiconduttori e la conseguente impossibilità di produrre scorte sufficienti di Steam Deck ha indotto Valve a posticipare il lancio di qualche mese, spostandolo a febbraio 2022.

Dato che la situazione del mercato non appare nel frattempo migliorata, molti temevano che Valve potesse optare per un ulteriore posticipo, ma Coomer ha rassicurato: "siamo ancora delusi dall'aver dovuto spostare il lancio della fine di quest'anno all'inizio del prossimo. Comunque sia tutto fa pensare che saremo in grado di uscire a febbraio."

Il problema è stato causato dalla difficoltà di reperire cinquanta componenti della categoria microchip type IC, che fortunatamente sembrano essere stati trovati dal team di tecnici che si sta occupando della console.

Valve vuole che Steam Deck sia un successo, ma il quadro globale attuale è complicato e pieno d'insidie per i nuovi hardware. Basti pensare alle difficoltà che stanno avendo Sony e Microsoft con, rispettivamente, PS5 e Xbox Series X per comprendere quanto possa essere arduo garantire un'offerta adeguata di un prodotto elettronico molto richiesto.