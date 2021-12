Lineage 2M, recensione del nuovo MMORPG mobile di NCsoft

C'è ormai poco da disquisire sulla stranezza dei videogiochi che si giocano da soli, perché l'autoplay è ormai parte integrante delle accezioni mobile dell'RPG in generale e del MMOPRG in particolare. Dunque sgomberiamo (parzialmente) il campo dalle solite argomentazioni per affrontare la recensione di Lineage 2M, perché altrimenti ricadiamo nelle stesse questioni già affrontate diverse altre volte in passato. Di fatto, questo sistema venne introdotto in maniera massiva nella prima ondata di RPG online per piattaforme mobile, di cui proprio Lineage 2: Revolution ha rappresentato uno dei maggiori esponenti. Possiamo quasi considerarlo ormai una caratteristica distintiva della serie che non poteva mancare nemmeno in questa nuova versione evoluta del gioco di NCsoft per smartphone.

Con la serie che è ormai da anni un fenomeno di massa in Corea, questo 2M rappresenta un progetto studiato appositamente per il mercato mobile e pertanto si incentra su alcune scelte effettuate per la migliore fruizione possibile in questo contesto, in particolare per quanto riguarda l'interfaccia, i controlli e la grafica.

Resta un mattone di proporzioni notevoli, intendiamoci: a partire dall'installazione che richiede quasi 10 GB di spazio per avere i contenuti completi a disposizione, Lineage 2M non fa che ribadire come il MMORPG tradizionale sia un genere tecnicamente difficile da trasferire su piattaforme mobile, in quanto intrinsecamente pesante in termini tecnici e di quantità di contenuti.

Se questo sembra non essere assolutamente un problema nel suo paese di origine, in occidente dove spesso si cercano esperienze più leggere e dinamiche su smartphone questo notevole peso del gioco può essere un bel deterrente, vista anche l'ingente quantità di risorse richieste per farlo funzionare al meglio, in termini di hardware, display e consumo di batteria. In ogni caso, chi ha voglia di un'esperienza da MMORPG piuttosto piena e vicina alle origini, almeno come atmosfere, può trovare una certa soddisfazione in Lineage 2M: già l'attacco è semplicemente epico, con una sequenza iniziale che illustra un grande assedio con tanto di draghi e comparsa del super villain, farcita di scene d'intermezzo in computer grafica e combattimenti drammatici.