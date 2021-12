Sonic Frontiers: data di uscita svelata in anticipo?

La data di uscita di Sonic Frontiers, il nuovo gioco del porcospino blu in arrivo su console e PC, potrebbe essere stata svelata in anticipo. Stando alle informazioni di PlayStation Database e condivise da PlayStation Game Size, il lancio del titolo è fissato per il 15 novembre 2022.

Questa data è in linea con il periodo di uscita annunciato con il primo trailer ufficiale del gioco presentato in occasione dei The Game Awards 2021, ovvero l'autunno del prossimo anno. Tuttavia dato che mancano così tanti mesi, il giorno indicato potrebbe trattarsi di una semplice data placeholder, ovvero provvisoria, come suggerisce anche PlayStation Game Size. Insomma, come al solito suggeriamo di prendere con le pinze indiscrezioni simili, in attesa di comunicazioni ufficiali in merito da parte di Sega.

Sviluppato da Sonic Team Japan, con il producer Sachiko Kawamura e il director Morio Kishimoto a guidare la produzione, Sonic Frontiers è il nuovo gioco del celebre porcospino blu in arrivo su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Frontiers sembra discostarsi molto dai classici episodi della serie Sega presentando una struttura con ampie zone aperte esplorabili liberamente. Il gioco è ambientato nelle Isole Starfall e i giocatori potranno avventurarsi in paesaggi lussureggianti sfruttando le abilità e la velocità tipiche di Sonic, stando quanto promesso dagli sviluppatori.