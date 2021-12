Praey for the Gods su Steam ha degli ottimi giudizi, nonostante le stroncature della stampa

Praey for the Gods su Steam sta ricevendo dei giudizi molto positivi da parte dei giocatori, in netto contrasto con quelli assegnati dalla stampa, con quest'ultima che lo ha stroncato senza starci troppo a pensare.

Parliamo dell'86% di valutazioni positive, per quasi 1.400 recensioni. Non poche considerando che si tratta di un gioco indipendente nemmeno troppo pubblicizzato.

A cos'è dovuta questa enorme distanza tra i voti della stampa e quelli del pubblico? Considerate che attualmente su Open Critic Praey for the Gods ha poche recensioni, ma tutte molto negative. Per dire: non c'è una singola sufficienza.

Leggendo le recensioni su Steam, invece, si parla di un titolo dall'ottima atmosfera e di una buona commistione tra le meccaniche di Shadow of the Colossus e gli elementi survival di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Invero le recensioni negative sono in linea con quanto scritto dalla stampa, ma evidentemente i giocatori si sono mostrati più tolleranti verso i difetti del titolo di No Matter Studios, con alcuni che li hanno addirittura ignorati.

Per saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Praey for the Gods, in cui Tommaso Pugliese non valuta molto positivamente il gioco, ma non lo stronca come fatto da altri.