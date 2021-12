X-Morph: Defense Complete Edition è il nuovo gioco gratis dai saldi invernali di GOG

GOG ha deciso di dare un nuovo gioco gratis per i suoi saldi invernali: X-Morph: Defense Complete Edition. Si tratta di un'interessante ibrido tra uno sparatutto classico e un tower defense. Questa edizione comprende tutti i DLC pubblicati finora:

X-Morph: Defense - European Assault

X-Morph: Defense - Survival Of The Fittest

X-Morph: Defense - Last Bastion

X-Morph: Defense - Soundtrack

Per riscattare X-Morph: Defense Complete Edition non vi resta che andare sulla pagina principale di GOG e cliccare sul pulsante verde "Yes, and claim the game" posto nel banner del gioco. Al momento di scrivere questa notizia, ci sono ancora 46 ore di tempo per averlo senza spendere nulla.

Naturalmente avete bisogno di un account GOG attivo e senza limitazioni per riscattarlo. X-Morph: Defense Complete Edition segue un altro regalo fatto da GOG per i suoi saldi invernali: l'avventura grafica I Have No Mouth and I Must Scream. Considerando che il periodo delle offerte si concluderà il 5 gennaio 2021, è probabile che ci saranno altri giochi regalati nei prossimi giorni. Vi sapremo ridire se sarà così.