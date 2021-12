Monster Hunter Rise: Sunbreak, novità sul DLC in arrivo durante la primavera

Capcom ha annunciato che durante la primavera svelerà nuovi dettagli di Monster Hunter Rise: Sunbreak, la massiccia espansione dell'hunting game per Nintendo Switch e PC in arrivo durante il corso dell'estate.

La promessa è arrivata con un post su Twitter, accompagnata da un'immagine di Rondine, uno dei personaggi che popolano il villaggio di Kamura e che potrebbe avere un ruolo di primo piano negli avvenimenti di Sunbreak.

Insomma, i cacciatori dovranno pazientare ancora per molti mesi prima di saperne di più sull'espansione, ma tutto sommato l'attesa è giustificata dal fatto che a metà gennaio arriverà la versione PC di Monster Hunter Rise. Probabilmente l'intenzione di Capcom è quella di concentrarsi sul lancio del porting e al tempo stesso dare modo ai giocatori PC di mettersi in pari con i cacciatori su Nintendo Switch, prima di svelare ulteriori novità su quella che potrebbe rivelarsi un'espansione gigantesca.

Come sappiamo in Monster Hunter Sunbreak, saranno introdotti nuovi mostri, come il Malzeno e il Lunagaron, la creatura vista nel trailer dei The Game Awards 2021, mentre quelli del gioco base otterranno nuove mosse. Come da tradizione ci sarà il Grado Maestro che aumenterà il livello di sfida delle cacce. Non mancheranno poi nuove location da esplorare, armi e armature da forgiare e azioni di caccia da padroneggiare.

Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile durante l'estate 2022 per PC e Nintendo Switch. Per accedere all'espansione servirà il gioco base, disponibile per Nintendo Switch e in arrivo su PC il 12 gennaio 2022.