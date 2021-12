Epic Games Store: Mages of Mystralia è il gioco gratis di oggi, 27 dicembre 2021

Mages of Mystralia è il gioco gratis dell'Epic Games Store di oggi, lunedì 27 dicembre 2021. Potrete riscattare gratuitamente l'avventura fantasy di Borealys Games entro le prossime 24 ore, dunque fino alle 16:59 di domani.

Potrete riscattare Mages of Mystralia gratuitamente su Epic Games Store a questo indirizzo o direttamente nel launcher di Epic e accedere al negozio direttamente da lì. Una volta fatto, il gioco verrà aggiunto alla libreria e sarà vostro per sempre, proprio come se lo aveste effettivamente acquistato.

Mages of Mystralia è un action adventure con elementi RPG ambientato in un mondo fantasy. Vestiremo i panni di Ziya, una giovane ragazza che scopre di avere un'innata propensione per la magia. Questa arte tuttavia è stata bandita dal regno di Mystralia e per questo motivo la nostra protagonista si lancerà in un viaggio di addestramento per imparare a controllare i suoi poteri.

Durante il suo cammino incontrerà altri maghi e scoprirà rune con proprietà magiche, che sarà possibile combinare in un numero praticamente infinito di modi diversi per creare nuovi incantesimi. La storia di Mages of Mystralia è stata scritta da Ed Greenwood, autore di bestseller e dell'universo "Forgotten Realms" di Dungeons and Dragons.

Di seguito i requisiti di sistema minimi e consigliati di Mages of Mystralia.

Minimi

Sistema operativo : Windows 7

: Windows 7 Processore : Intel Core i5 2300 o equivalente

: Intel Core i5 2300 o equivalente Memoria : 4 GB di RAM

: 4 GB di RAM Scheda video : GeForce GTX 560 Ti o equivalente

: GeForce GTX 560 Ti o equivalente DirectX : Versione 11

: Versione 11 Memoria: 8 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo : Windows 7+ 64-bit

: Windows 7+ 64-bit Processore : Intel Core i7 4790 o equivalente

: Intel Core i7 4790 o equivalente Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : GeForce GTX 760 o equivalente

: GeForce GTX 760 o equivalente DirectX : Versione 11

: Versione 11 Memoria: 8 GB di spazio disponibile

Mages of Mystralia è uno dei giochi gratis dell'Epic Games Store svelati in anticipo nelle scorse ore, assieme a quelli in regalo il 28 e 29 dicembre 2021.