Monster Hunter Rise: Sunbreak: un teaser per i The Game Awards 2021

In occasione dei The Game Awards 2021, Capcom ha pubblicato un teaser trailer di Monster Hunter Rise: Sunbreak che mostra alcune delle ambientazioni dell'attesissima espansione, prevista per l'estate del 2021.

Nel filmato, che trovate in testa alla notizia, potete vedere dei personaggi affrontare prima un mostro, quindi raggiungere per mare il nuovo territorio, Elgado. Purtroppo di gameplay si vede poco, aniz, nulla, nonostante l'intero video sia realizzato nel motore di gioco.

Monster Hunter Rise: Sunbreak rimane confermato per Nintendo Switch e PC. Quest'ultima piattaforma presto riceverà anche il gioco base, non ancora disponibile.