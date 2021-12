Planet of Lana: trailer dai The Game Awards 2021, con periodo di uscita

Ai The Game Awards 2021 è stato mostrato in anteprima mondiale il trailer di Planet of Lana. Il video ci indica che sarà disponibile a partire dal 2022: per ora non abbiamo un periodo di uscita più preciso.

Planet of Lana è sviluppato con il supporto del compositore di The Last Guardian. La descrizione ufficiale recita: "Il trailer di annuncio del debutto di Planet of Lana ci ha introdotto al platforming scenico e al gameplay stealth attraverso un mondo lussureggiante di campi verdi, ricche foreste e acqua blu scintillante. Il nuovo trailer ci dà un'eccitante occhiata a un'altra sezione del gioco, mostrando una sequenza di inseguimento a rotta di collo attraverso un epico ambiente desertico. Questo trailer svela anche altre varianti delle misteriose macchine che si sono schiantate sul pacifico mondo di Lana. I piccoli droidi simili a ragni, visti per la prima volta nel reveal originale, interagiscono con gli automi volanti più grandi, mentre gli imponenti e monolitici camminatori minacciano di schiacciare i nostri eroi mentre procedono verso una destinazione misteriosa..."

Cosa ne pensate di Planet of Lana? Vi interessa?