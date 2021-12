Thirsty Suitors: trailer del nuovo action adventure di Annapurna dei The Game Awards

Durante il pre-show dei The Game Awards 2021, un trailer ha presentato Thristy Suitors, un nuovo action-adventure di Outerloop Games, autori di Falcon Age, Annapurna Interactive, caratterizzato da uno stile molto colorato e peculiare.

La storia di Thristy Suitors ha come protagonista Jala, una ragazza che torna nella sua citta natale per il matrimonio della sorella e che deve affrontare tutti gli errori del passato e le aspettative deluse quando se ne è andata, il tutto mentre l'arzilla nonna le manda costantemente dietro dei corteggiatori, nella speranza di organizzare un matrimonio combinato e creare un futuro stabile per la ragazza.

Il gameplay, come potete vedere nel trailer qui sopra, mescola fasi esplorative a bordo dello skateboard di Jala, combattimenti action e sfide culinarie. Un mix peculiare, così come lo stile artistico, che rende Thirsty Suitors un gioco sicuramente da seguire con attenzione nei prossimi mesi.

Al momento non è chiaro su quali piattaforme sarà disponibile il gioco né la data di uscita, ma vi terremo aggiornati in caso di novità.

