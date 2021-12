Homeworld 3: periodo di uscita e nuovo trailer dai The Game Awards 2021

Durante il pre-show dei The Game Awards 2021 è stato presentato un nuovo trailer di Homeworld 3, il nuovo capitolo della celebre serie strategica di Blackbird Interactive. È stato svelato anche il periodo di uscita del gioco, che sarà disponibile per PC su Steam ed Epic Games Store durante il quarto trimestre del 2022.

Il nuovo trailer, che potrete ammirare nel player qui sopra, ci permette di avere un primo assaggio del gameplay di Homeworld 3, caratterizzato da scontri su larga scala nello spazio aperto, con numerose navicelle e navi da guerra spaziali che si danno battaglia in tripudio di esplosioni e raggi laser. Come accennato in precedenza, il nuovo gioco di Blackbird Interactive sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store nell'ultimo trimestre del 2022.

Durante il pre-show dei The Game Awards 2021 è stato presentato anche un nuovo personaggio di The King of Fighters XV e annunciata una nuova beta, nonché la data di uscita e un nuovo trailer di Tunic.