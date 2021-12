Tunic, data di uscita svelata dal trailer dei The Game Awards 2021

Ai The Game Awards 2021 è stato mostrato il trailer di Tunic, l'avventura zelda-like in arrivo su Xbox e PC. Il video condiviso ci svela anche la data di uscita: 16 marzo 2022. Potete vedere il filmato qui sopra.

Tunic è un'avventura in sviluppo da molti anni. Nei panni di una volpe antropomorfa dovremo esplorare un regno popolato da strane creature e dovremo armarci per riuscire ad avere la meglio, raccogliendo risorse e oggetti utili per potenziarci e per trovare nuovi modi per avanzare. Ci saranno dungeon e boss ad aspettarci, oltre a un linguaggio inventato per l'occasione che dovremo in qualche modo decifrare.

Il trailer di Tunic dei The Game Awards ci mostra alcune delle caratteristiche che incontreremo nel gioco. Diteci, cosa ne pensate di Tunic?