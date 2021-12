The King of Fighters 15, trailer per Krohnen e date della seconda open beta

The King of Fighters 15 ha presentato ai Game Awards 2021 un nuovo personaggio, Krohnen, con tanto di trailer, nonché le date della seconda open beta.

In uscita il 17 febbraio 2022, The King of Fighters 15 potrà essere provato nuovamente dal 18 dicembre alle 4.00 fino al 20 dicembre alle 15.59, con otto personaggi giocabili e un'esperienza per molti versi vicina a quella che troveremo nella versione finale.

Per quanto riguarda Krohnen, si tratta di un combattente vestito da motociclista, con una vistosa sciarpa rossa e degli occhiali, equipaggiato apparentemente con arti robotici che fanno davvero un gran male quando colpiscono gli avversari.

Non è tutto: il repertorio del personaggio include tutta una serie di spettacolari mosse speciali basate sull'uso del fuoco, inclusa la sua devastante Ultimate.