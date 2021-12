The Expanse A Telltale Series: trailer dei The Game Awards 2021 del gioco basato sulla serie Amazon

Ai The Game Awards 2021 è stato mostrato in anteprima mondiale il trailer di The Expanse A Telltale Series, un gioco basato sulla serie TV di Amazon. Potete vedere il filmato qui sopra.

Il trailer di The Expanse A Telltale Series si apre con una voce narrante che introduce quella che supponiamo sarà la protagonista del gioco, o una dei protagonisti. Vediamo una donna che si muove in una nave spaziale: la voce ci suggerisce che dovremo prendere decisioni difficili e brutali. Il video ci suggerisce che come da tradizione di Telltale dovremo creare la nostra storia compiendo delle scelte.

Per avere più informazioni su The Expanse A Telltale Series dovremo attendere un'anteprima di Game Informer. Diteci, cosa ne pensate del ritorno di Telltale?