Cowboy Bebop, Netflix ha cancellato la serie dopo una sola stagione

Netflix ha cancellato la serie live action di Cowboy Bebop dopo una sola stagione, a meno di un mese dal debutto: la notizia, effettivamente clamorosa, è stata riportata dall'Hollywood Reporter.

Nella nostra recensione di Cowboy Bebop abbiamo parlato di come lo show, pur essendo piacevole, rendesse giustizia solo in parte all'anime per via di una serie di scelte abbastanza controverse.

Altre opinioni sono state però decisamente più spietate della nostra, ed evidentemente Netflix le ha tenute in debita considerazione, sommandole al numero di spettatori e ai costi di una serie che evidentemente a queste condizioni non era sostenibile.

Nello specifico, sull'aggregatore Rotten Tomatoes le recensioni positive per il live action di Cowboy Bebop sono state solo il 56%, mentre nelle classifiche di Netflix lo show ha totalizzato quasi 74 milioni di ore di visione ma ha subito un crollo dopo la prima settimana.

Un destino apparentemente comune a questo tipo di progetti, visto che ben pochi adattamenti dal vivo di anime di successo sono stati ben accolti dal pubblico.