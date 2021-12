Starfield su Steam, pagina attiva: non avrà doppiaggio in italiano

Starfield è su Steam: la pagina del nuovo gioco Bethesda è stata attivata, ma dalle informazioni riportate non arrivano buone notizie. Sembra infatti che il titolo non avrà il doppiaggio in italiano, bensì sarà parlato in inglese con sottotitoli nella nostra lingua.

In effetti la notizia era nell'aria, considerando che Starfield avrà più dialoghi di Skyrim e Fallout 4, coinvolgendo ben 300 attori e dunque una quantità di dialoghi enorme, che sarebbe stato impegnativo localizzare appieno in italiano.

Ciò nonostante, i fan nostrani delle produzioni targate Bethesda difficilmente potranno accogliere questa scelta in maniera positiva, specie considerando il fatto che dopo l'acquisizione da parte di Microsoft di certo non mancavano le risorse da investire.

"Starfield è il primo nuovo universo in 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4", si legge nella sinossi della pagina Steam.

"In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il personaggio che desideri ed esplora con una libertà senza precedenti in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell'umanità."