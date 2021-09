Starfield ha più dialoghi di Skyrim e Fallout 4, 300 attori e traduzione in giapponese

Starfield ha fatto una rapida comparsa nel corso dell'evento Xbox al Tokyo Game Show 2021, senza mostrarsi in sequenze nuove al di là del noto trailer di presentazione ma con Todd Howard in persona a riferire un paio di dettagli interessanti, ovvero il fatto che sarà interamente tradotto in giapponese e che avrà più dialoghi di Skyrim e Fallout 4.

Oltre a mostrare qualche scena tratta dal solito trailer di presentazione dell'E3 2021, Todd Howard ha voluto specificare che Starfield prevede un supporto esteso per il pubblico nipponico, tanto da contenere una "localizzazione completa" per tutti i testi e i dialoghi.



Non è ben chiaro se con questo si intenda un doppiaggio in giapponese, ma è probabile che sia così, a dimostrazione di come Bethesda faccia sul serio con la volontà di proporre il suo nuovo kolossal spaziale al pubblico nipponico.

Al di là della questione traduzioni, quello che risulta particolarmente interessante è però la mole di testo che riguarda i dialoghi: Howard ha riferito specificamente che si tratta di "più di 150.000 linee di dialogo", cosa che lo rende un gioco decisamente massiccio, almeno dal punto di vista narrativo e degli scambi con NPC ed altri. A questo proposito, il doppiaggio comprende circa 300 attori.

Per fare un paragone, come riferito anche da Nibel su Twitter, Fallout 4 aveva 111.000 linee di dialogo, mentre The Elder Scrolls V: Skyrim contava circa 60.000 linee di dialogo. Ovviamente questo non si traduce necessariamente in un maggiori dimensioni del gioco, ma è piuttosto probabile che sia così o che comunque sia prevista una maggiore quantità di scambi e interazioni con gli NPC nel corso del gioco.

Dal medesimo evento è emerso anche che Scarlet Nexus e AI: The Somnium Files sono disponibili su Xbox Game Pass in Giappone, mentre su Starfield abbiamo visto l'estate scorsa tre trailer che ci mostrano alcuni dei luoghi visitabili in gioco.