Starfield, tre trailer ci mostrano alcuni dei luoghi visitabili in gioco

Bethesda ha pubblicato tre nuovi trailer di Starfield, per mostrare alcuni dei luoghi che saranno visitabili durante l'avventura: Akila City, Neon e New Atlantis. Da notare che i video non mostrano vere e proprie sequenze di gioco, ma solo dei concept, lasciando la spiegazione alla voce narrante.

Akila City, il cui video è in testa alla notizia, è la capitale del Freestar Collective, una confederazione di tre sistemi solari indipendenti. La città ospita molti abitanti di specie differenti, ma tutte con lo stesso credo: le libertà individuale è sacra così come l'individualità. La città è circondata da alte mura, per proteggere i suoi abitanti dalla minaccia degli Ashta, dei predatori alieni che sono un mix tra lupi e velociraptor.

Neon è la città del piacere, una gigantesca piattaforma per la pesca costruita dalla corporazione Xenofresh su di un mondo acquatico. La scoperta di un pesce con caratteristiche psicotrope ha però convinto i dirigenti a cambiare business: vendere droga, in questo caso chiamata Aurora, rende molto di più che vendere pesce. Nonostante Aurora sia legale solo su Neon, il suo giro d'affari è immenso, con persone che vengono da tutto l'universo per provarla.

New Atlantis è la capitale delle United Colonies, o U.C., la fazione più potente del gioco dal punto di vista politico e militare. La città un vero e proprio melting pot, con abitanti di tutte le razze, religioni ed etnie. Per molti versi New Atlantis è un riflesso diretto del futuro del nostro mondo.

Per il resto vi ricordiamo che Starfield è un'esclusiva PC e Xbox series X e S, la cui uscita è stata fissata per l'11 novembre 2022, ossia tra più di un anno.