Call of Duty: Vanguard, alpha disponibile su PS5 e PS4 con la modalità Collina dei Campioni

Da ora l'Alpha test di Call of Duty: Vanguard è finalmente disponibile per PS4 e PS5, permettendo così ai giocatori di provare in anticipo l'innovativa modalità Collina dei Campioni. Questa sessione di prova sarà disponibile solo per 48 ore, per la precisione fino alle 19:00 di domenica 29 agosto, quindi affrettatevi se siete interessati a provare in anteprima il multiplayer del nuovo sparatutto di Sledgehammer Games.

Per partecipare all'alpha test di Call of Duty: Vanguard basta poter collegare la console alla rete e scaricare il client dal PlayStation Store. Per giocare non è necessario essere abbonati al PlayStation Plus.

Questa sessione di gioco permette di provare una versione preliminare limitata del multigiocatore del titolo, un piccolo assaggio dei contenuti che saranno disponibili nel gioco completo. Come accennato in precedenza l'alpha permetterà di giocare alla modalità Collina dei Campioni su quattro mappe differenti e di mettere alla prova gli scenari reattivi, ad esempio sfondando barriere, porte e altri ostacoli. Inoltre sarà possibile ottenere un assaggio di alcune delle armi del gioco e modificarle, in alcuni casi con un massimo di ben 10 accessori. Gli operatori disponibili saranno i quattro protagonisti: Lucas Riggs, Polina Petrova, Wade Jackson e Arthur Kingsley.

Call of Duty: Vanguard

Collina dei campioni è una modalità di gioco multi-mappa e con più vite in stile torneo, in cui non basta sparare a tutto quello che si muove, ma serve anche tattica e strategia. Le squadre (da due o tre giocatori nell'Alpha) si sfideranno in un torneo deathmatch con formula all'italiana, con l'obiettivo di azzerare il numero di vite delle altre squadre prima che la propria venga eliminata.

Tutti i giocatori iniziano con lo stesso equipaggiamento, ma in seguito sarà possibile migliorarlo e acquistare nuovi armamenti, equipaggiamenti, specialità e serie di uccisioni racimolando denaro o con il recupero dei lanci sulla mappa.

Call of Duty: Vanguard sarà disponibile dal 5 novembre per PS5, PS4, PC, Xbox Series X | S e Xbox One. Durante la Gamescom è stato mostrato il primo video gameplay della campagna single player.