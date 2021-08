Twitch, streamer di Runescape dà di matto davanti alla famiglia per aver perso una grossa somma

Lo streamer Twitch VoldemartLive ha letteralmente dato di matto di fronte alla sua famiglia dopo aver perso dell'oro in Runescape per un valore complessivo di 15.000 dollari. Molti però sospettano che sia stato tutto preparato per compiere una specie di truffa.

VoldemartLive è un giocatore di Old School Runescape. Durante le sue sessioni di gioco aveva accumulato oro per un valore complessivo di 15.000 dollari (30 miliardi di monete di gioco). Ora, rivendere l'oro per soldi veri è vietato dal regolamento, ma ci sono comunque delle scappatoie che possono essere adoperate per farlo senza dare nell'occhio.

Quello che VoldemartLive afferma essere successo è ciò che vediamo nel filmato (lo trovate allegato al post reddit sottostante): il nostro si è per sbaglio teletrasportato in un'area PvP dove, quando sconfitti, si perde tutto l'oro accumulato. Si tratta di zone del gioco spesso evitate dai giocatori proprio per questo motivo. Dopo aver perso l'oro, l'uomo ha iniziato a urlare e a sbattere le sue cuffie sulla sedia. Dietro di lui c'erano la compagna e il figlio piccolo. Vista la sfuriata, la donna si è alzata e ha portato via il bambino.

Il sospetto però è che sia tutto finto, ossia che VoldemartLive abbia venduto l'oro al giocatore che lo ha ucciso e che, per consegnarglielo, abbia organizzato l'incontro sul server PvP. Farlo durante uno streaming sarebbe stato inoltre un colpo di genio, per mostrare a tutti la sua buona fede in diretta.

Secondo altri però, sarebbe tutto regolare, perché ci sono molti modi molto meno rischiosi per vendere l'oro accumulato. Quindi che senso avrebbe avuto per lui rischiare tanto?

La parola finale dovrebbe spettare a Jagex, lo sviluppatore di Runescape, ma in questo caso è davvero difficile risalire a cosa sia successo in realtà, visto che il passaggio di monete è avvenuto all'interno del gioco secondo le sue regole.