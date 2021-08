Watch Dogs Legion: arrivano gli zombie con Legion of the Dead, disponibile ora su console e PC

Gli zombie stanno invadendo Londra, grazie all'arrivo della modalità multiplayer Legion of the Dead di Watch Dogs: Legion, che da ora è disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme.

In una Londra invasa dagli zombi, i soldati di Albion e i membri del Clan Kelley stanno accumulando preziose risorse che devi rubare, per garantire al tuo gruppo la sopravvivenza e poter fuggire dall'invasione. È possibile affrontare la modalità in single player o in multiplayer locale o con matachmaking con squadre da quattro giocatori. Grande importanza sarà data allo gestire con le risorse, le tattiche e pianificare come ottenere scorte e trovare potenziamenti. In ogni partita i giocatori vestiranno i panni di un sopravvissuto casuale e anche il gadget sarà dettato dalla fortuna, il che dona un pizzico di pepe extra. Ovviamente nel corso della partita sarà possiible trovare potenziamenti e risorse per far fronte alle orde di zombi.

Quando la squadra avrà raggiunto il numero minimo di risorse richieste potrà raggiungere il punto di estrazione per mettersi in salvo. Ogni partita completata ricompensa i giocatori con i crediti Z, con ogni risorsa in più rispetto al minimo richiesto che elargisce crediti extra. I crediti Z possono essere investiti per la partita successiva, acquistando gadget e armi, alcuni dei quali possono essere ottenuti solo in questo modo.

La modalità Legion of the Dead di Watch Dogs Legion è stata lanciata in forma di testing lo scorso maggio solo su PC. Da ora invece è disponibile per tutte le piattaforme gratuitamente. Non si tratta dell'unica novità, infatti pochi giorni fa Ubisoft ha infatti pubblicato l'update 5.5 che ha portato il cross-over con Assassin's Creed e nuove modalità multiplayer.