Destiny 2: La Regina dei Sussurri, nessuna nuova sottoclasse dell'Oscurità, la conferma di Bungie

Questa settimana Bungie ha presentato finalmente La Regina dei Sussurri, la nuova attesa espansione di Destiny 2 in arrivo nei primi mesi del 2022. Contrariamente a quello che affermavano i leak delle settimane precedenti, Bungie ha confermato che il DLC non introdurrà nessuna nuova sottoclasse legata all'Oscurirà, come quelle della stasi. In compenso però ci sono novità importati per quanto riguarda le vecchie sottoclassi.

Come sappiamo, il nemico principale dell'espansione è Savathûn, la temibile sorella di Oryx e divinità dell'Alveare, che farà crollare tutte le certezze dei Guardiani impossessandosi del potere della Luce e creando degli Spettri per i suoi guerrieri. Un pretesto narrativo che sarebbe calzato benissimo con l'introduzione di nuove sottoclassi legate all'Oscurità, specialmente dopo quanto visto in Oltre la Luce, ma Bungie piuttosto ha deciso di potenziare le vecchie sottoclassi, ovvero quelle della Luce.

Destiny 2: La Regina dei Sussurri

La conferma è arrivata con l'ultimo post nel blog ufficiale di Bungie, dove per l'occasione gli sviluppatori hanno affermato che "Non ci sarà nessuna sottoclasse dell'Oscurità con La Regina dei Sussurri o durante l'anno 5", spiega Kevin Yanes. "Abbiamo deciso di concentrarci nuovamente sulle sottoclassi della Luce quest'anno."

Ad eccezione di quelle della stasi, tutte le altre sottoclassi di Destiny 2 riceveranno un upgrade sostanzioso nel corso delle varie stagioni, a partire dal quelle del Vuoto. Per quanto riguarda queste sottoclassi l'obiettivo di Bungie è quello di "aggiungere nuove abilità e meccaniche, eliminando quelle vecchie laddove sarà sensato, ed espandendo quelle che già esistono per creare nuove combinazioni".

Vi ricordiamo che l'espansione La Regina dei Sussurri di Destiny 2 sarà disponibile a partire dal 22 febbraio per PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One. Se ancora non lo avete fatto, ecco la nostra anteprima de La Regina dei Sussurri.