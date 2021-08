Call of Duty: Vanguard: la campagna si mostra in video alla Gamescom 2021

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2021, condotta da Geoff Keighley, è stata mostrata per la prima volta in un video la campagna di Call of Duty: Vanguard, il nuovo episodio della serie di Activision presentato pochi giorni fa.

Da quanto raccontato, i giocatori dovranno affrontare delle grandi battaglie ambientate in varie parti del mondo, per un'esperienza che si preannuncia spettacolare. Da notare che il gameplay, tratto dalla sezione di gioco di cui è protagonista Paulina, è stato catturato in engine, quindi è ciò che potremo giocare anche noi. Il video sé mostra Paulina in due distinti momenti della campagna, durante e dopo il distruttivo attacco delle forze nemiche. Da notare lo stile di gioco leggermente più dinamico rispetto agli altri capitoli della serie, vero e proprio marchio di fabbrica di Sledgehammer, lo sviluppatore.

Prima di lasciarvi al filmato, che trovate in testa alla notizia, vi ricordiamo che Call of Duty: Vanguard è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Uscirà il 5 novembre 2021 su tutte le piattaforme.