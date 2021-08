Gamescom 2021: poco fumo e tanto arrosto, anche senza Sony e Nintendo

Siamo arrivati agli sgoccioli della Gamescom 2021, la manifestazione infatti oggi volge al termine dopo averci accompagnato in una settimana ricca di annunci e presentazioni. E tirando le somme, anche senza il contributo diretto di Nintendo e Sony (che in realtà ha partecipato, ma non portando proprio buone notizie), la kermesse digitale si è dimostrata "poco fumo e tanto arrosto".

Le world premiere sono state davvero tante, così come i trailer gameplay dei titoli in arrivo entro la fine dell'anno o nel 2022. Una bella scorpacciata, evitando nella maggior parte dei casi di cadere nel tranello dell'annuncione clamoroso del big di turno che chissà poi quando giocheremo o se non verrà rimandato (coff, coff, vero Sony?).

La prima portata l'ha offerta Microsoft con la conferenza Gamescom 2021 Xbox Stream. Per l'occasione abbiamo visto un Forza Horizon 5 in forma smagliante in tre nuovi trailer del gameplay e immagini inedite che non fanno che confermare l'elevata qualità del titolo Playground Games. Tra i protagonisti dell'evento anche l'atteso Age of Empires IV, di cui è stata presentata una nuova componente includerà una serie di documentari storici dedicati al medioevo, Microsoft Flight Simulator, che continuerà ad essere supportato con una valanga di contenuti e persino una modalità multiplayer competitiva.

Altra novità di spessore è l'arrivo del Cloud Gaming di Game Pass su console Xbox, il che permetterà anche a chi possiede Xbox One, S e X di giocatore ai titoli next-gen, connessione permettendo. Mentre per quanto riguarda le terze parti è impossibile non citare Dying Light 2: Stay Human, che all'evento Xbox e durante la Gamescom 2021 in generale ha mostrato ancora una volta di essere uno dei titoli più promettenti del 2021.

I protagonisti del reboot di Saints Row

Dopo questo antipasto di casa Xbox, è arrivata la portata principale, ovvero l'Opening Night Live, che si è aperto con l'annuncio del reboot di Saints Row, già in arrivo a febbraio, con il quale Volition intende tornare alle origini della serie. Lo show di Geoff Keighley è stato il palcoscenico per circa 30 titoli, che ovviamente non elencheremo tutti per non rendere il tutto un indigesto listone della spesa. Tuttavia non possiamo non citare DokeV, il nuovo titolo di Pearl Abyss che ricorda un po' Pokémon e Yo-kai Watch, che ha stupito un po' tutti con un trailer di gameplay vivace, colorato e tecnicamente impressionante. Tra le sorprese c'è stato Marvel's Midnight Suns, il nuovo strategico di Firaxis che potremmo definire un "XCOM in salsa Marvel". L'Opening Night Live è stato anche il palcoscenico per l'annuncio della data di uscita di Halo Infinite e un il gameplay della campagna di Call of Duty: Vanguard.

DokeV, uno dei titoli che più ha lasciato il segno durante la Gamescom 2021

Lo show di Keighley ha visto anche la partecipazione di Sony, che, come accennato in apertura, non ha portato buone notizie per la line-up di fine anno di PS5 e PS4. Come ormai era lecito aspettarsi infatti è arrivata la conferma del rinvio al 2022 di Horizon Forbidden West. Un boccone amarissimo, che neppure l'arrivo dell'upgrade a 60 fps di Horizon Zero Dawn per PS5 è riuscito ad addolcire. Inoltre è stato presentato un trailer con le novità in arrivo con la Director's Cut di Death Stranding. Tutto interessante, per carità, ma questa riedizione non cambia il fatto che ci aspetta un Natale senza esclusive first party su PS5.

L'ultima conferenza della Gamescom 2021 è stata il Future Games Show, dove sono apparsi oltre 40 titoli. Come era lecito aspettarsi si è trattato di uno show privo di grandi nomi, ma ha avuto un buon ritmo e i giochi mostrati sono stati di buon livello, come ad esempio, Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters, il nuovo gioco ambientato null'universo di Games Workshop e Life is Strange: True Colors.

La ciliegina sulla torta è poi arrivata poche ore fa, con l'arrivo di una nuova serie di immagini e tanti nuovi dettagli di Elden Ring, il nuovo souls-like di From Software in collaborazione con George R. R. Martin. Le nuove informazioni descrivono un titolo che abbraccia la filosofia dell'amatissima serie Dark Souls ma portando il tutto in un contesto di ampio respiro, con una formula open world dove verrà data grande importata alla libertà di esplorazione del giocatore. Se ancora non l'avete letta, ecco la nostra anteprima di Elden Ring.

Insomma la Gamescom 2021 ha offerto una settimana ricca di annunci che soddisfano un po' tutti i gusti. E voi cosa ne pensate? Siete stati colpiti da qualche annuncio in particolare? E qual è secondo voi il gioco "più in forma" tra quelli presentati alla kermesse digitale?