Elden Ring: tutte le informazioni dalla gamescom 2021

Fin dal primo trailer mostrato, Elden Ring ha sempre dato l'impressione di voler essere più un successore spirituale dei Souls che un titolo del tutto fresco o sperimentale. Le caratteristiche in comune con i precedenti titoli di From Software, d'altronde, erano evidenti, così come l'apparente ricomparsa di manovre, armature, ed elementi già visti in passato.

Creazione del personaggio, e progressione

Elden Ring: il combattimento a cavallo non è stato esplorato, ma pare stuzzicante

Il gioco accoglie a braccia aperte i fan storici dei souls fin da subito, dato che la creazione del personaggio sembra essere pressoché identica. Difficile al momento quantificare quanto siano migliorate le opzioni di personalizzazione, ma è stato mantenuto il sistema di statistiche classico (forza e agilità sono confermate) e anche la scelta di una classe di partenza. I nomi di tali archetipi sono per ora ignoti, eppure non paiono discostarsi molto da quanto visto in passato, con un barbaro dotato di ascia, un assassino, un cavaliere con lancia, il classico mago armato di bastone e così via, per facilitare al solito la scelta di una build durante le prime battute. La progressione, peraltro, è legata a una risorsa per ora chiamata "rune", che funziona esattamente come le anime e va recuperata dove si è stati eliminati.

Curiosamente è rimasto anche il peso dell'equipaggiamento, con una sostanziale differenza: esagerate con le corazze e l'effetto sulla vostra schivata non sarà solo un secco rallentamento (con rispettiva finestra di invulnerabilità diminuita) bensì un vero e proprio blocco dell'abilità difensiva. Già, troppo peso vi impedirà del tutto di rotolare, oltre a limitare enormemente la vostra velocità, quindi risulterà probabilmente impossibile creare dei carri armati funzionali senza investire punti per arginare tale problema. Tolta questa limitazione, il percorso di From sembra essere quello della totale libertà di sviluppo del personaggio.

Il gioco vuole offrire approcci multipli all'azione, e contiene quindi meccaniche stealth, un numero smodato di abilità e persino delle evocazioni spirituali estremamente utili. Le abilità sono più di cento e nonostante From Software non abbia specificato se siano o meno equipaggiabili ad ogni arma - la cosa è estremamente improbabile, ed è molto più sensato che siano limitate almeno per tipologia - si tratta comunque di novità graditissime che ampliano il sistema molto più di quanto non facessero le weapon arts di Dark Souls 3.