Xbox: tra i giochi gratis del weekend ci sono Battlefield V e Assetto Corsa Competizione

Xbox ripropone l'iniziativa Free Play Days, che consente di giocare gratuitamente a tre giochi questo fine settimana, ovvero Battlefield V, Assetto Corsa Competizione e The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.

Dal 26 al 29 agosto 2021, con un prolungamento a lunedì 30 agosto per quanto riguarda The Elder Scrolls Online, i tre giochi in questione potranno essere giocati liberamente, nella loro forma completa, fino alla scadenza della promozione, consentendo dunque una prova molto approfondita.

I giochi hanno ovviamente bisogno di ben poche presentazioni: Battlefield V è il quinto capitolo della serie di sparatutto di DICE ed EA, in questo caso ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale con varie missioni e mappe sparse lungo i diversi fronti della guerra.

Assetto Corsa Competizione è la nuova simulazione di guida da parte di Kunos, che espande e arricchisce il gioco precedente con ulteriori contenuti e opzioni, oltre a un miglioramento generale sul fronte tecnico. Questo è peraltro rimarcato dal recente rilascio della versione per PS5 e Xbox Series X|S, con quest'ultima che può dunque essere provata in questa sessione.

Infine, The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited è il MMORPG basato sulla celebre serie di Bethesda, che consente di prendere parte a un mondo online incentrato sui vari capitoli della serie all'interno di Tamriel, in questo caso con incluso il prologo di Gates of Oblivion.

Tutti e tre i giochi sono peraltro a sconto con i saldi settimanali dell'Xbox Store: Battlefield V può essere acquistato a 5,99 euro in versione standard e a 8,99 nella Definitive Edition, Assetto Corsa Competizione costa 15,99 euro e The Elder Scrolls Online, peraltro incluso nell'abbonamento Xbox Game Pass, può essere acquistato a 7,99 euro, per quanto riguarda la versione base.