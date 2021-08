Assetto Corsa Competizione: arrivano la versione per PS5 e Xbox Series X|S e il gioco mobile

Insomma, tanta carne al fuoco per il mondo del sim-racing, dove il brand di Assetto Corsa è diventato indubbiamente uno dei punti di riferimento per tutti gli appassionati. Vediamo dunque quali sono le novità presenti nella versione PS5 e Xbox Series X|S di Assetto Corsa Competizione e come ci è sembrato il gioco mobile ispirato alla serie.

Negli scorsi giorni abbiamo avuto il piacere di partecipare ad un evento organizzato da Kunos Simulazioni. In quest'occasione gli sviluppatori del popolare Assetto Corsa Competizione ci hanno fornito diverse informazioni sul futuro della serie, rispondendo direttamente ad alcune nostre domande. Dopo il debutto su Playstation 4 e Xbox One avvenuto lo scorso anno (su PC è disponibile dal 2019), Assetto Corsa Competizione arriverà sulle console di nuova generazione all'inizio del 2022. Oltre a questa versione rivisitata, appositamente arricchita con qualche nuovo contenuto, gli sviluppatori hanno realizzato un nuovo gioco mobile per iOS e iPadOS basandosi sull'esperienza del primo Assetto Corsa. Non sono mancati poi nemmeno alcuni indizi sul futuro della serie con il prossimo capitolo già in sviluppo presso gli studi di Kunai Simulazioni.

Versione per Playstation 5 e Xbox Series X|S

BMW M4 GT3 in arrivo su Assetto Corsa Competizione

Gli sviluppatori stanno ancora lavorando sul gioco in modo da perfezionare la simulazione di guida per sfruttare tutta la potenza delle nuove macchine da gioco. L'obiettivo principale è chiaramente quello di portare su next-gen un titolo tecnicamente fluido senza tentennamenti. Assetto Corsa Competizione su Playstation 5 e Xbox Series X|S girerà a 60 fotogrammi al secondo. Permane però il dubbio sulla risoluzione nativa in 4K, perché se non dovesse garantire sufficiente stabilità, gli sviluppatori decideranno di renderla dinamica. Discorso diverso invece per quanto riguarda Xbox Series S, dove la risoluzione sarà indubbiamente dinamica per poter mantenere buone performance su questo hardware meno potente. Manca invece il supporto ai 120 FPS, perché secondo gli sviluppatori il motore grafico è fin troppo esigente per poter garantire queste performance ad elevate risoluzioni. Non vedremo nemmeno il ray tracing nella versione next-gen del titolo simulativo, in quanto comprometterebbe troppo il frame rate nel gameplay. Parlando proprio di quest'ultimo, Kunos Simulazioni ha garantito che non ci sono differenze nel modello di guida tra le piattaforme supportate dal gioco. Il livello di simulazione è dunque identico sia sulle console di vecchia che di nuova generazione così come su PC. Attualmente stanno lavorando anche per sfruttare a dovere le caratteristiche del controller Dualsense di PS5 con l'utilizzo dei trigger adattivi e del feedback aptico per una migliore risposta del pad mentre si guida sui tracciati del gioco.

Per quanto riguarda invece i contenuti aggiuntivi, Kunos Simulazioni ha promesso innanzitutto l'arrivo dell'ambita BMW M4 GT3, che debutterà all'interno di Assetto Corsa Competizione tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo. Verranno aggiornate anche le livree delle macchine presenti nel gioco per adottare i nuovi sponsor e colorazioni del campionato 2021. Non mancheranno nemmeno nuovi DLC sui quali gli sviluppatori non hanno potuto sbilanciarsi troppo. Questi includeranno senza dubbio nuove auto per un totale di 6 o 7 vetture che vedranno il loro debutto nel 2022. All'inizio del prossimo anno arriveranno anche i nuovi tracciati sui quali non sappiamo molto in quanto sono ancora in fase di trattativa per le licenze ufficiali. Attualmente Kunos Simulazioni sta valutando se aggiungere una nuova modalità foto all'interno di Assetto Corsa Competizione su Playstation 5 e Xbox Series X|S.

Il tanto richiesto cross-play invece non sarà presente, perché il netcode utilizzato ed altre problematiche relative alla gestione dei server non permettono l'implementazione di tale funzione. Contrariamente a quanto visto su PC, la versione next-gen supporterà invece le lobby private online con la possibilità di personalizzare le varie impostazioni per la competizione tra altri giocatori.

La nuova versione di Assetto Corsa Competizione per Playstation 5 e Xbox Series X|S arriverà il prossimo 24 febbraio 2022. Tutti i possessori del titolo sulle console di vecchia generazione potranno fare l'aggiornamento gratuito alla versione next-gen, ottenendo anche tutti i nuovi DLC gratuiti.