Metroid Dread: un nuovo trailer mostra il gameplay e svela alcune novità interessanti

Metroid Dread torna a mostrarsi con il secondo trailer ufficiale del gameplay, che illustra soprattutto alcune scene di gioco ma svela anche qualcosa di interessante per quanto riguarda personaggi e ambientazioni, con la possibilità che queste novità possano rappresentare degli spoiler , per cui vi avvertiamo in anticipo.

Questo nuovo video di Metroid Dread mostra Samus Aran impegnata in scene ad alto tasso di azione e velocità, dimostrando come il nuovo capitolo 2D per Nintendo Switch sia estremamente dinamico, anche più di quanto siamo abituati a vedere con i precedenti, generalmente più riflessivi e lenti nelle fasi di esplorazione.

Tra le scene possiamo scorgere una nuova versione in alta definizione e particolarmente dettagliata e inquietante di Kraid, un mostro gigante con cui Samus ha già avuto a che fare in passato, riprendendo dunque la tradizione dei nemici che tornare in nuove fogge e figure.

Molto interessante anche la misteriosa figura che attacca Samus proprio all'inizio del trailer, che in base all'aspetto sembra essere un Chozo, ovvero un appartenente alla specie aliena particolarmente intelligente e tecnologicamente avanzata che abbiamo visto anche in Metroid Prime ma che in questo caso sembra alquanto aggressivo, contrariamente a quanto accade di solito.

Oltre a questo, possiamo dare veloci occhiate ad altre situazioni di gioco tra salti per piattaforme, combattimenti ed enigmi, in attesa dell'uscita di Metroid Dread fissata per l'8 ottobre 2021 su Nintendo Switch. Qualche giorno fa avevamo visto un trailer che racconta la storia del gioco, il quale sembra inoltre decisamente atteso visto che si tratta del titolo Nintendo Switch con più preordini negli ultimi mesi, secondo Gamestop.