Metroid Dread, nuovo trailer racconta la storia del gioco esclusivo Nintendo Switch

Metroid Dread si mostra oggi in un nuovo trailer di presentazione, incentrato sulla storia e intitolato "Un'altra anteprima del terrore", tanto per metterci subito nello spirito giusto con questo nuovo capitolo della serie, in esclusiva su Nintendo Switch.

In poco più di un minuto e mezzo di video, il nuovo trailer mette in scena un'efficace anteprima degli eventi che danno l'avvio alla nuova avventura di Samus Aran, che si presenta decisamente inquietante, anche più degli standard soliti della serie, come rimarca d'altra parte anche il titolo Metroid Dread (ovvero "terrore").

La protagonista viene richiamata da una richiesta di soccorso presso un pianeta sconosciuto, dove sembra sia stata rilevata la presenza del terribile Parassita X, un'entità aliena in grado di replicare qualsiasi ospite che si riteneva ormai estinta da tempo.

La Federazione Galattica ha inviato sette robot E.M.M.I., ovvero Esploratori Mobili Multiforme Interplanetari, per indagare sulla questione, ma senza ricevere alcuna risposta, con gli androidi che sembrano svaniti nel nulla. A questo punto arriva il turno di Samus Aran, la quale tuttavia sembra incontrare subito un avvio alquanto tormentato per le sue nuove avventure.

Metroid ha compiuto 35 anni e l'abbiamo festeggiato nel nostro speciale sul 35° anniversario della serie, mentre per le prime informazioni sul nuovo capitolo vi rimandiamo allo speciale su Metroid Dread, con il gioco in arrivo l'8 ottobre 2021 in esclusiva su Nintendo Switch.