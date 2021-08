Ghost of Tsushima: patch 2.04 aggiunge nuove animazioni, opzioni di gioco e altro

Ghost of Tsushima riceve oggi l'aggiornamento Director's Cut, ma prima di questo è arrivata la patch 2.04, che pur rimanendo un update marginale rispetto all'altro introduce comunque molte caratteristiche interessanti al celebre gioco di Sucker Punch per PS4 e PS5, tra cui nuove animazioni, opzioni di gioco e altro.

La patch 2.04 è disponibile da alcune ore e prepara all'arrivo della Director's Cut, ma soprattutto introduce diversi cambiamenti anche piuttosto attesi nei sistemi di gioco e nei contenuti. Dal punto di vista del gameplay, per esempio, viene introdotta la possibilità di rigiocare ogni duello e ogni camp, incluso Khotun.

Viene inserita una nuova mappatura dei controlli e la possibilità di effettuare il Lock-on attraverso un comando, ovvero premendo su con il D-Pad, oltre alla possibilità di usare il rampino sulle Slack lines. Dal punto di vista della grafica, sono state introdotte alcune nuove animazioni specifiche: Jin ha un'animazione più lunga quando si inchina, inoltre sono state introdotte nuove animazioni per le eliminazioni.

Nuove icone sono state introdotte per stealth, difesa e ranger charm, è presente un'opzione per nascondere la faretra e sono state inserite nuove animazioni per la spada. La volpe ha un nuovo modello aggiornato e migliorato, con nuove animazioni per accarazzerarla.

Sul fronte dei contenuti della storia, due monaci possono ora essere trovati su una strada vicino Akashima, che collegano alla storia dell'espansione sull'Isola Iki. Per il resto, ci sono ovviamente tutte le novità della nuova edizione, per le quali vi rimandiamo alla recensione di Ghost of Tsushima: Director's Cut, che peraltro ha ottenuti voti della stampa superiori alla prima edizione.