Quakecon 2021 con Quake e Arkane nel pomeriggio Twitch di Multiplayer.it, oggi

Il canale Twitch di Multiplayer.it si prepara a un'altra giornata ricca di contenuti ed eventi vari per oggi 20 agosto 2021, giornata caratterizzata dal prosieguo della QuakeCon 2021 che raggiunge oggi la sua seconda tappa e avrà ovviamente ampio spazio nelle dirette del pomeriggio, tra il 25° anniversario di Quake e un approfondimento su Arkane.

Anche oggi, il palinsesto sul canale Twitch di Multiplayer.it affronterà diversi argomenti, ma in questo caso il tema comune è indubbiamente la QuakeCon 2021, che si sta svolgendo in queste giornate in forma digitale, con varie novità arrivate ieri e ancora in arrivo tra oggi e domani. Oggi in particolare, venerdì 20 agosto, ci avviamo verso il fine settimana con un Benvenuti al QuakeCon 2021 con un'ospite speciale, ovvero la community manager Stefania Fiorese insieme a Pierpaolo Greco.

A seguire, continuiamo a battere sullo stesso tasto con una Storia del QuakeCon, con Pierpaolo e Francesco, che ripercorre le tappe di questo particolare evento dedicato alle produzioni id Software allargatosi poi a Bethesda, partito come contatto diretto tra sviluppatori e community e diventato poi sempre più una vera e propria conferenza.

Il pomeriggio prosegue poi con Quake e il 25° anniversario, ancora con Pierpaolo e Francesco, che approfondiranno in particolare la serie tanto amata in particolare dal primo dei due, di cui peraltro è stata annunciata proprio ieri una nuova riedizione.

Più tardi, alle 18:00, sarà invece il turno di una sessione speciale dedicata interamente ad Arkane, il team di sviluppo responsabile di Dishonored, Prey e dei prossimi Deathloop e Redfall, uno degli studi più apprezzati dalla critica e autori di veri e propri cult nella loro storia, con Pierpaolo e Giordana.