Xbox Series X presto disponibile da MediaWorld in agosto: quando e come acquistare

Xbox Series X tornerà disponibile da MediaWorld nel mese di agosto, precisamente nella data del 27 agosto 2021, come al solito attraverso il sito internet relativo alla catena di negozi, dunque l'informazione non riguarda al momento i rivenditori fisici.

Come sempre, è probabile che le scorte disponibili siano piuttosto limitate, dunque invitiamo gli interessati a procedere per tempo all'appuntamento con la giusta preparazione e disposizione d'animo. Xbox Series X potrà essere acquistata sul sito MediaWorld precisamente venerdì 27 agosto 2021, intorno alle ore 11:00, anche se sull'orario non c'è proprio una certezza scientifica.

Rispetto alla disponibilità di PS5, distribuita in due giorni il 25 e 26 agosto, quella di Xbox Series X è sicuramente più semplice, essendo concentrata esclusivamente nella giornata del 27 agosto.

Anche in questo caso è necessario passare attraverso il portale games.mediaworld.it e mettersi in coda per prenotare un accesso, dunque è consigliabile effettuare in anticipo la registrazione al sito in modo da contare su un accesso più veloce e avere carta di credito o PayPal pronti per il pagamento.

Di solito, le sessioni di vendita di Xbox Series X sono un po' meno folli di quelle PS5, nel senso che ci sono maggiori possibilità di riuscire effettivamente ad acquistare la console, ma il soldout nel giro di pochi minuti è comunque un'eventualità concreta, dunque consigliamo di tenervi pronti.