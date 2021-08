PS5 presto disponibile da Mediaworld in agosto: quando e come acquistare la console

Come successo con l'iniziativa delle tre giornate di vendita a luglio, anche ad agosto PS5 tornerà in vendita in diverse mandate, in questo caso solo due: il 25 e 26 agosto sarà possibile accedere all'acquisto della console Sony, ovviamente tenendo conto delle inevitabili code che si formeranno anche nella procedura online, come da tradizione.

PS5 tornerà presto disponibile da Mediaworld ad agosto 2021, già nella settimana prossima, attraverso diverse giornate di disponibilità con un'iniziativa simile a quelle viste in precedenza dalla medesima catena, vediamo dunque quando e come procedere all'acquisto della console Sony.

Anche in questo caso è necessario passare attraverso il portale games.mediaworld.it e mettersi in coda per prenotare un accesso, dunque è consigliabile effettuare in anticipo la registrazione al sito in modo da contare su un accesso più veloce e avere carta di credito o PayPal pronti per il pagamento.

I tempi di attesa possono allungarsi notevolmente, come abbiamo visto in precedenza, dunque non è assicurata l'effettiva possibilità di concludere l'acquisto entro l'esaurimento delle scorte. Su questo aspetto, di recente è emerso che Sony ha i componenti per produrre altri 4,7 milioni di console nel 2021. Nel frattempo, PS5 è nuovamente la console più venduta a luglio 2021 in UK.