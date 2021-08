Call of Duty: Vanguard data d'uscita annunciata con il trailer di presentazione

Activision ha pubblicato il trailer di presentazione ufficiale di Call of Duty: Vanguard, che riporta anche la data d'uscita ufficiale: il 5 novembre 2021. Allo sviluppo del gioco c'è Sledgehammer Games. Il filmato, in computer grafica, mostra lo scenario della Seconda Guerra Mondiale e svela la presenza di una campagna e delle modalità multiplayer.

Alla fine del filmato appare l'invito a prenotare il gioco per ottenere l'accesso alla Open Beta (che sarà disponibile prima su console PlayStation). Svelato anche uno dei primi bonus per le prenotazioni: il mitragliatore Night Raid Mastercraft per Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty: Warzone.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Call of Duty: Vanguard, in cui ad esempio possiamo leggere sulla campagna single player:

Attenzione a pensare o immaginare che la scelta di ambientare Call of Duty: Vanguard nuovamente nella Seconda Guerra Mondiale stia a significare che il giocatore si ritrovi davanti ai soliti triti e ripetuti scenari e scontri già visti decine di volte in altri videogiochi, film e serie all'insegna di un'operazione di riciclo a basso costo. Sledgehammer ha infatti pensato a tutto e il punto di partenza è l'intenzione di proporre una campagna che attraversi l'intero globo terrestre, che evidenzi la natura mondiale del conflitto con molti fronti diversi, spesso ritenuti secondari o comunque meno noti, e affrontati attraverso il punto di vista di più personaggi, 4 per l'esattezza.

Oppure sulle sparatorie:

Tutta l'esperienza maturata da Call of Duty in termini di gunplay e quindi di feeling delle armi, dell'esplosione dei colpi e dello stile dei combattimenti sarà chiaramente riversata in Vanguard che non mancherà di metterci del suo nell'unico elemento davvero cruciale di tutti i CoD: come si spara.

Leggiamo anche quanto riportato sul comunicato stampa ufficiale dell'annuncio di Call of Duty: Vanguard:

Dal 5 novembre i giocatori potranno cambiare le sorti della guerra e vivere la Seconda Guerra Mondiale come mai prima d'ora in Call of Duty: Vanguard. Insieme a una nuova esperienza Warzone perfettamente integrata in arrivo entro la fine dell'anno, l'enorme quantità di contenuti di Call of Duty fornirà ai giocatori un'offerta senza rivali.

Vanguard offre il pacchetto completo ai fan di Call of Duty attraverso le modalità Campagna, Multigiocatore online e Zombie in cooperativa. I giocatori scopriranno le origini delle forze speciali mentre cambiano il corso della storia, formando la Task Force One in una vasta campagna narrativa della Seconda Guerra Mondiale che si estende sui fronti orientale e occidentale dell'Europa, su quello del Pacifico e del Nord Africa. Il multigiocatore offre 20 mappe fin dal giorno del lancio, mentre i fan di Zombie sperimenteranno un'esperienza di gioco tipica dei non morti, che segna il primo crossover Zombie del franchise.

Entro la fine dell'anno, i giocatori di Vanguard potranno immergersi in una nuova esperienza di Call of Duty: Warzone totalmente integrata, con una mappa completamente nuova, un nuovo gameplay e nuove esperienze. Questo è il Call of Duty più connesso di sempre, tutto alimentato dal motore Call of Duty di nuova generazione introdotto in Modern Warfare.

"Call of Duty: Vanguard è pronto a offrire una straordinaria gamma di esperienze di gioco per l'intera community di Call of Duty. L'ampiezza dei contenuti di Vanguard è un segno distintivo del titolo, con il maggior numero di mappe multiplayer di sempre al giorno del lancio e il primo crossover Zombie nella storia di Call of Duty", ha affermato Johanna Faries, General Manager Call of Duty di Activision. "I fan di Warzone sperimenteranno anche una serie di entusiasmanti novità in arrivo come parte del lancio. Non vediamo l'ora di condividerle".

Call of Duty: Vanguard è pubblicato da Activision, una consociata interamente controllata da Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI). Lo sviluppo è guidato da Sledgehammer Games, con Treyarch che guida lo sviluppo di Zombie. Lo sviluppo di Call of Duty: Warzone è guidato da Raven Software. Ulteriori sviluppi su Vanguard e Warzone provengono da Beenox, Demonware, High Moon Studios, Activision Shanghai Studio e Toys for Bob.

Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Vanguard è stato annunciato per PC (solo Battle.net), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.