Call of Duty: Vanguard, l’anteprima del nuovo capitolo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale

L'uscita è già fissata al 5 novembre in modalità cross-gen su tutte le piattaforme esistenti, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S, con l'unica costante eccezione di Nintendo Switch e Google Stadia. Chiaramente ci sarà modo nei prossimi mesi per continuare a parlare del gioco in molteplici occasioni e, probabilmente, anche attraverso una serie di sessioni beta ma, per ora, vi dovete "accontentare" di questo nostro primo, lungo, incontro con il gioco che vi racconteremo nell' anteprima di Call of Duty: Vanguard.

Oggi siamo quindi qui per parlarvi di Call of Duty: Vanguard , il prossimo capitolo principale della più famosa e venduta serie di shooter in prima persona che non solo segna il ritorno all'ambientazione storica del precedente episodio realizzato dal team di sviluppo, la seconda guerra mondiale, ma lo fa senza trascurare in alcun modo la campagna single player che si andrà ad affiancare all'immancabile multiplayer, offrendo evidentemente molta più sostanza di quanto ci saremmo immaginati.

Le voci di corridoio e i rumor più riservati continuavano a puntare il dito verso una serie di elementi che non potevamo reputare credibili, soprattutto alla luce delle più recenti evoluzioni di un franchise così importante e affermato come quello di Call of Duty . E invece la lunghissima presentazione organizzata dai ragazzi di Sledgehammer Games ha, di fatto, confermato gran parte delle indiscrezioni trapelate in questi mesi accendendo in noi una enorme curiosità sul potenziale del prossimo CoD.

Call of Duty: Vanguard nasce quindi nel pieno di questo caos societario, in un momento di fervida creatività e ovviamente con la necessità di puntare sugli elementi più noti, riconoscibili e tipici della software house. E cosa poteva esserci di più caratteristico della Seconda Guerra Mondiale per un team così legato alle tradizioni e alla volontà di piazzare il giocatore il più possibile a terra, nella sporcizia della trincea e nel trambusto dei colpi di cannone sparati ad alzo zero? Tra l'altro, esattamente a 4 anni di distanza dal precedente capitolo ambientato, anche lui, nel più famoso conflitto mondiale? Stiamo chiaramente parlando di Call of Duty: WWII che, sotto molteplici punti di vista, rappresenta proprio il predecessore spirituale di questo nuovo Vanguard.

E così mentre una parte del team dava una mano con Modern Warfare e Black Ops - Cold War, con il consueto multi-sviluppo ideato da Activision Blizzard, il resto della squadra progettava il prossimo capitolo della serie ripartendo dalle sue radici e pensando a tempo perso alle future divisioni del team da aprire in giro per il mondo, come Melbourne e Toronto.

Call of Duty: Vanguard nasce esattamente 2 anni fa nel pieno di un ripensamento generale di Sledgehammer Games fortemente voluto dalla nuova direzione allo scoccare del decimo anniversario del team. I 2 fondatori, Glen Schofield (che oggi ritroviamo alla guida di The Callisto Protocol ) e Michael Condrey (che ha fondato lo scorso anno 31st Union, tra i ranghi di 2K Games), hanno infatti lasciato la loro creatura all'inizio del 2018, a pochi mesi di distanza dall'uscita di CoD: WWII, il precedente Call of Duty con la leadership di sviluppo di Sledgehammer e, inevitabilmente, questo deve aver provocato non poco trambusto negli uffici della software house.

La storia della campagna single player

Non mancheranno anche sezioni a bordo di aerei in Call of Duty: Vanguard

Attenzione a pensare o immaginare che la scelta di ambientare Call of Duty: Vanguard nuovamente nella Seconda Guerra Mondiale stia a significare che il giocatore si ritrovi davanti ai soliti triti e ripetuti scenari e scontri già visti decine di volte in altri videogiochi, film e serie all'insegna di un'operazione di riciclo a basso costo. Sledgehammer ha infatti pensato a tutto e il punto di partenza è l'intenzione di proporre una campagna che attraversi l'intero globo terrestre, che evidenzi la natura mondiale del conflitto con molti fronti diversi, spesso ritenuti secondari o comunque meno noti, e affrontati attraverso il punto di vista di più personaggi, 4 per l'esattezza.

Il risultato dovrebbe quindi garantire una discreta varietà nell'esperienza di gioco in linea con il DNA del team: pur dovendo utilizzare il condizionale visto che nulla è certo fino a quando non potremo mettere le mani sul gioco, non fatichiamo a immaginare missioni più intense alternate a scenari in cui sarà la necessità di muoversi nell'ombra a guidare i nostri passi, come abbiamo potuto vedere nell'eccezionale trailer di gameplay mostrato durante la presentazione. Ma non mancheranno, probabilmente, sequenze a bordo di corazzati, aerei e altri mezzi di locomozione, anche questo in perfetto stile Sledgehammer Games.

Un altro elemento che potrebbe rendere Vanguard diverso dal solito è l'intenzione di basare i presupposti narrativi del gioco alla storia reale, ma di non ancorarsi ad essa in modo estremamente fedele. Gli avvenimenti raccontati saranno quindi reali, ma il team ambienterà al loro interno delle vicende inedite, create per l'occasione, e che coinvolgeranno personaggi di fantasia realizzati proprio dal team e ispirati a figure realmente esistite. L'obiettivo è offrire al giocatore qualcosa di nuovo e credibile che risulti perfettamente coerente e ben amalgamato con ciò che è davvero avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale.

E soprattutto che risulti al passo con i tempi visto che la volontà del team di sviluppo è di narrare una storia che sia avvincente e spettacolare per i canoni odierni, come ha raccontato il game director del titolo, Josh Bridge, che utilizzi l'ottica odierna per raccontare il conflitto bellico più noto della storia. Lo snodo principale narrativo riguarderà la creazione delle forze speciali avvenuta proprio durante la Seconda Guerra Mondiale: gruppi di uomini (e donne) di nazionalità diversa che durante il dramma storico si sono fatti notare sul campo di battaglia, hanno guadagnato esperienza e hanno iniziato a essere utilizzati dalle nazioni per affrontare gli scenari più pericolosi e con minori percentuali di vittoria, spesso lanciandosi dietro le linee nemiche per aprire la strada ai battaglioni e reggimenti tradizionali.

Se quindi Call of Duty WWII, il precedente lavoro storico di Sledgehammer, si era limitato a narrarci gli avvenimenti più noti e riconoscibili del Secondo Conflitto Mondiale, dallo sbarco in Normandia alla conseguente campagna americana di liberazione della Francia e di conquista della Germania, in Vanguard gireremo il mondo in lungo e in largo andando ben oltre l'Europa, che pur non mancherà. David Swenson, altra figura chiave del team di sviluppo nel ruolo di Campaign Creative Director, ha infatti citato una battaglia a Stalingrado, nell'Unione Sovietica, alcuni scenari nel Pacifico tra cui le Isole Salomone e un'avvincente sottotrama nel deserto del Nord Africa sulle orme di Erwin Rommel, la volpe del deserto, fino al famoso epilogo della battaglia di Alamein.