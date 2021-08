Call of Duty: Warzone avrà una nuova mappa a novembre, con Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Warzone si rinnoverà con l'arrivo di Call of Duty: Vanguard, ricevendo una nuova mappa nello stesso periodo in cui uscirà il nuovo capitolo, ovvero a novembre 2021, veniamo a sapere in queste ore.

Confermando dunque le voci di corridoio emerse in precedenza al riguardo, con l'uscita di Call of Duty: Vanguard arriverà anche una nuova mappa per Call of Duty: Warzone che sostituirà l'attuale Verdansk. A quanto pare, non si tratterà di una modifica parziale della mappa in corso, ma di una vera e propria nuova mappa a tema Seconda Guerra Mondiale, in linea con il capitolo principale.

Raven Software continua ad essere il team responsabile del multiplayer battle royale, con la nuova mappa costruita sul nuovo engine di Infinity Ward con cui è stato costruito Vanguard, dunque ci saranno anche degli avanzamenti tecnici dal punto di vista grafico.

L'idea alla base di Warzone è creare una sorta di "metaverso" nel quale convergono le diverse ambientazioni e i vari periodi storici visti nei capitoli principali di Call of Duty: come abbiamo visto, infatti, nella piattaforma multiplayer siamo passati dall'ambientazione di Modern Warfare a quella anni 80 di Black Ops Cold War, ma la questione si farà ancora più complessa con il passaggio alla Seconda Guerra Mondiale di Call of Duty: Vanguard, dunque sarà interessante vedere come Raven interpreterà questo passaggio.