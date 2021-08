Call of Duty: Vanguard pesa 270GB secondo il Microsoft Store

Stando a quanto riportato sul Microsoft Store, l'installazione di Call of Duty: Vanguard occuperà una quantità di spazio d'installazione davvero importante. 270GB complessivi. Più precisamente, 270,05GB. Si tratta di una quantità enorme, soprattutto se consideriamo le dimensioni degli SSD base delle diverse console.

Non viene specificato se nei 270GB sia compreso anche Call of Duty: Warzone. Nel caso non lo fosse, per avere entrambi i giochi installati si potrebbero superare i 400GB di spazio complessivo.

Dimensioni dell'installazione di Call of Duty: Vanguard

C'è da dire che il dato potrebbe essere impreciso, visto che mancano diversi mesi al lancio del gioco. Inoltre è certo che le dimensioni dell'installazione varieranno a seconda della piattaforma (per adesso è visibile solo quella Xbox). Rimane comunque il problema che di questo passo vedremo gli SSD delle console intasati in brevissimo tempo, considerando anche che un titolo come Call of Duty: Vanguard sarà giocato da milioni di persone.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Vanguard uscirà il 5 novembre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima, fresca di pubblicazione.