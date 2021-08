Quake, Quake 2 e Quake 3: Arena aggiunti all'Xbox Game Pass

Microsoft e Bethesda hanno annunciato tramite Twitter che Quake, Quake 2 e Quake 3 Arena sono stati aggiunti all'Xbox Game Pass per festeggiare l'inizio della QuakeCon 2021. Come sottolineato dal messaggio di annuncio, attualmente sono più di trenta i titoli di Bethesda sull'Xbox Game Pass (33 stando all'immagine allegata).

Proprio oggi Bethesda ha pubblicato la versione rimasterizzata dal primo Quake per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e Nintendo Switch. Gli altri Quake non sono stati rimasterizzati, mentre Quake 4, che fu sviluppato da Raven Software, manca completamente all'appello.

I tre capitoli non sono legati tra loro, se non idealmente e formano una strana serie: Quake è ambientato in un mondo gotico pieno di demoni, mentre Quake 2 in un mondo fantascientifico popolato da una razza aliena. Quake 3 rimane nella fantascienza, ma è un titolo solo online, mentre Quake 4 è il seguito diretto di Quake 2.