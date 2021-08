Call of Duty Warzone: la prossima mappa sostituirà Verdansk e sarà a tema WW2, leak

Call of Duty Warzone, l'apprezzato battle royale di Activision, potrebbe essere pronto a una grande rivoluzione. Secondo quanto indicato da Tom Henderson, la prossima mappa dello sparatutto sostituirà completamente Verdansk e ci porterà nella seconda Guerra Mondiale.

Come potete vedere qui sotto, Henderson condivide questa informazione tramite Twitter. Henderson è un noto leaker di COD e Battlefield, oltre che una delle firme di DualShockers. Il leaker afferma che Call of Duty Warzone dirà addio a Verdansk: non si parla quindi di una versione modificata della mappa già nota ai fan, ma di qualcosa di completamente nuovo. Inoltre, specifica che il lancio di questa nuova mappa avverrà al D1 del prossimo capitolo di Call of Duty, che secondo i rumor si chiama Vanguard.

Inoltre, Henderson afferma anche che le armi di Call of Duty Black Ops Cold War e di Call of Duty Modern Warfare (rispettivamente capitolo del 2020 e capitolo del 2019) saranno ancora disponibili con la nuova mappa di Call of Duty Warzone. Inoltre, "sembrerebbe che anche tutti gli elementi cosmetici saranno trasferiti".

Queste ultime informazioni sono credibili, anche perché la maggior parte del pubblico non apprezzerebbe l'idea di perdere accesso a tutto ciò che ha ottenuto nel corso dei lunghi mesi di gioco: sarebbe poco furbo da parte di Activision inimicarsi i giocatori in questo modo, anche se probabilmente il team di sviluppo dovrà fare un grosso lavoro di bilanciamento per poter continuare a includere tutte le armi.

Call of Duty Warzone è inoltre al centro dell'attenzione per i recenti ban di giocatori e per la promessa di novità in ambito anti-cheat.