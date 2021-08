Hades, trailer di lancio su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One

Hades è disponibile a partire da oggi anche su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, come conferma lo spettacolare trailer di lancio realizzato da Supergiant Games per il loro pluripremiato roguelite.

Eletto gioco dell'anno ai Game Developers Choice battendo The Last of Us 2, Hades ci mette nei panni di Zagreus, figlio di Ade in lotta proprio con il dio dei morti e le sue sterminate orde infernali.

La struttura roguelite del titolo implica un'esperienza diversa ogni volta, anche sul fronte delle interazioni con gli altri personaggi e delle abilità che potremo sbloccare al fine di ottenere una maggiore potenza d'attacco.

Dopo il grande successo riscosso su PC e Nintendo Switch, il gioco debutta dunque anche sulle piattaforme Sony e Microsoft. Per saperne date un'occhiata alla nostra recensione di Hades.