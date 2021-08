Switch domina la Top 30 JP, non accadeva da 33 anni: ci sarà fine allo strapotere di Nintendo?

È notizia recente che Nintendo Switch ha dominato l'intera Top 30 della classifica di vendita di giochi scatolati in Giappone, per la settimana terminata 8 agosto 2021. Si tratta di un risultato incredibile: sono 33 anni che non avveniva qualcosa di simile; precisamente, dal 1998 quando NES ottenne lo stesso risultato.

Ovviamente parliamo unicamente di dati fisici (ovvero non sono incluse le vendite digitali), quindi al giorno d'oggi non sono completi, ma nondimeno ci permette di capire che Nintendo ha un potere incredibile in suolo nipponico. Non che sia una novità, ma la console ibrida non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi.

Prima di tutto, però, guardiamo assieme la Top 30, per trarne alcune considerazioni:



[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 14,912 (2,102,413) [NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo, 07/16/21) - 13,873 (234,224) [NSW] Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi - Owaranai Nanokakan no Tabi (Neos, 07/15/21) - 13,798 (156,274) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 13,615 (3,958,065) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 12,282 (2,734,231) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 10,927 (230,976) [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom, 07/09/21) - 10,135 (205,463) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 8,978 (4,367,573) [NSW] eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam (Konami, 07/08/21) - 8,950 (159,492) [NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) - 8,925 (200,100) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo, 02/12/21) - 8,248 (836,565) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) - 6,780 (1,952,132) [NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) - 6,536 (217,957) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 6,529 (6,844,545) [NSW] Mario Golf: Super Rush (Nintendo, 06/25/21) - 6,057 (161,785) [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) - 5,077 (762,996) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) - 4,974 (4,099,325) [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) - 4,748 (2,303,192) [NSW] Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games (Sega, 11/01/19) - 4,639 (397,154) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) - 4,460 (3,915,901) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) - 4,210 (1,852,012) [NSW] The Great Ace Attorney Chronicles (Capcom, 07/29/21) - 3,737 (18,197) [NSW] NEO: The World Ends With You (Square Enix, 07/27/21) - 3,229 (22,028) [NSW] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Clouded Leopard Entertainment, 08/05/21) - 2,853 (New) [NSW] New Pokemon Snap (The Pokemon Company, 04/30/21) - 2,756 (265,980) [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun (Bandai Namco, 07/19/18) - 2,620 (613,725) [NSW] Ace Angler: Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) - 2,577 (604,827) [NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan, 06/25/20) - 2,447 (168,897) [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (New Price Version) (Square Enix, 12/04/20) - 2,274 (122,574) [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) - 2,256 (1,116,046)

Animal Crossing: New Horizons è l'esclusiva Switch più venduta in Giappone

Come potete vedere, tra i giochi della Top 30, il più venduto in assoluto (valori totali, non parziali) è Animal Crossing: New Horizons. Il simulatore ha piazzato circa 6,8 milioni di copie nel solo Giappone: considerando che nel territorio sono state vendute circa 20,8 milioni di Nintendo Switch, parliamo di un attach rate di circa 1/3. Risultati leggermente inferiori ma comunque notevoli sono anche quelli di Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Spada e Scudo e Mario Kart 8 Deluxe (che pur essendo il gioco Switch più venduto al mondo rimane leggermente indietro se consideriamo il solo Giappone). Nel complesso, sono le esclusive first-party a permettere questo successo di vendite, con ben 15 posizioni su 30 che riportano il nome di Nintendo o The Pokémon Company.

Non guardiamo però la sola classifica software, ma anche quella hardware. Come detto, Nintendo Switch ha venduto oltre 20 milioni di unità (tra ibrida e Lite), ovvero circa il 22,5% delle vendite globali. Ancora una volta, non possiamo non sottolineare come sia un risultato incredibile per un mercato piccolo come quello giapponese.

Per fare un confronto, basta vedere le vendite di PS4, che in tutto l'arco vitale ha piazzato poco oltre nove milioni di unità. Una cifra irrisoria rispetto a Switch, sia in valori assoluti che in valori relativi, parliamo infatti del 8% circa delle vendite globali.

Il successo di Switch, inoltre, non è affatto un punto di arrivo. Non solo sta per essere pubblicato OLED, un nuovo modello rivisitato che - come da tradizione Nintendo - ha il compito di mantenere fresca la line up hardware, ma sono in programma ancora tanti giochi di primissimo piano. A breve termine avremo Metroid Dread, WarioWare Get It Together, Mario Party Superstars e soprattutto Pokémon Diamante Lucente/Perla Splendente, che causerà molto probabilmente un'altra impennata di vendite hardware in tutto in mondo e in Giappone in primo luogo (Spada/Scudo è il terzo gioco più venduto in Giappone su Switch).

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente protrebbero far impennare le vendite Switch.

Non dimentichiamo poi che, a seguire, arriverà anche Leggende Pokémon Arceus, Splatoon 3, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Andando un po' oltre, ci sarà spazio per il seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild, Metroid Prime 4. Sommiamoci poi giochi esclusivi di terze parti, come Bayonetta 3, Project Triangle Strategy e Shin Megami Tensei 5, giusto per citare i nomi più importanti.

Se poi considerassimo rumor, leak e pure speculazioni, dovremmo anche aggiungere nuove versioni HD di vecchi The Legend of Zelda, un gioco di Donkey Kong, un nuovo prodotto di Kirby. Infine, provate anche solo a immaginare che impatto avrebbe Mario Kart 9, ovvero primo titolo della saga nativo di Switch (ricordiamo che l'otto era un gioco Wii U, la Deluxe è "solo" un porting).

La maggior parte dei titoli Nintendo citati hanno come pubblico di riferimento il mondo intero ovviamente ma, a differenza di Sony che lavora sempre più su blockbuster occidentali, continuano a essere prodotti squisitamente nipponici, amati quindi dal pubblico nipponico. Questa è la vera Nintendo Difference: saper creare un prodotto unico amato da tutti. Riteniamo quindi che Nintendo Switch non sia affatto prossima al picco, ma sia anzi destinata a salire sempre più in alto.

Voi cosa ne pensate? La nuova generazione (PS5 e Xbox Series X|S) presto tarperà le ali di Nintendo a livello mondiale, oppure come noi pensate che il mercato sia abbastanza grande per il successo di ogni compagnia?