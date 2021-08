Halo Infinite: il teabag dei bot della beta era solo un bug, parola di 343 Industries

Durante il corso della beta tecnica di Halo Infinite, alcuni giocatori hanno avvistato dei bot birichini che si esibivano nel famoso gesto del teabag. Ebbene, stando alle parole degli sviluppatori di 343 Industries, in realtà si trattava solo di un bug.

Per chi non lo sapesse, il teabag è un gesto che i giocatori eseguono abbassando e rialzando rapidamente il proprio personaggio sopra il corpo del malcapitato di turno. Si tratta di un modo goliardico per prendere in giro l'avversario sconfitto che negli anni ha spopolato in praticamente ogni titolo multiplayer. Tuttavia vederlo eseguito da un bot è alquanto buffo e in molti credevano fosse un espediente degli sviluppatori per dare un po' di carattere ai giocatori artificiali della beta di Halo Infinite.

In un'intervista rilasciata ai colleghi di Kotaku, 343 Industries ha spiegato che l'esecuzione del gesto in realtà è solo un errore tecnico. "Non abbiamo programmato esplicitamente i bot per dirgli di eseguire il teabag o usare una provocazione contro un giocatore. I bot dovrebbero essere accoglienti e divertenti per i giocatori di ogni livello e una feature pensata per provocarli sarebbe un controsenso", spiega un rappresentante dello studio.

Halo Infinite

Il gesto del teabag dei bot della beta di Halo Infinite, stando alle parole di 343 Industries, è dato da un problema relativo alle collisioni che si manifestava quando uno di essi provava a saltare o scavalcare nei pressi di bordi e scale. A questo punto il bot entrava in un'animazione apparentemente infinita di tentativi di scalata \ atterraggio, che assomiglia per l'appunto al gesto del teabag.

Rimanendo in tema, nei giorni scorsi gli sviluppatori hanno promesso che le performance della versione PC di Halo Infinite miglioreranno sensibilmente.