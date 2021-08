Halo Infinite: su PC le performance miglioreranno sensibilmente, parola di 343 Industries

La beta tecnica di Halo Infinite sembra generalmente aver fatto una buona impressione ai giocatori, ma al tempo stesso sono nati dei dubbi riguardanti la versione PC, in alcuni casi minata da problemi di performance anche con configurazioni di alto livello. A tal proposito, gli sviluppatori di 343 Industries hanno voluto rassicurare i fan, promettendo sensibili miglioramenti per la versione PC.

"Stiamo lavorando costantemente nel migliorare le performance e la compatibilità su tutte le configurazioni hardware e ci sono stati degli ottimi risultati su questo fronte.", afferma 343 Industries in un comunicato inviato alla redazione di IGN.

"Abbiamo risolto i problemi riscontrati dai giocatori in possesso di una scheda video della serie GTX 900, ridotto il carico sulla CPU e migliorato le performance per la GPU". 343 Industries inoltre afferma che sono stati fatti progressi anche per quanto riguarda la stabilità delle versioni old-gen di Halo Infinite per Xbox One e X.

Halo Infinite

Come di certo saprete la beta tecnica si è conclusa pochi giorni fa, ma prima del lancio potrebbe arrivare una nuova fase di testing aperta al pubblico, che permetterà tra le altre cose di verificare i progressi fatti dagli sviluppatori per migliorare le performance sulle varie piattaforme.

Halo Infinite debutterà entro la fine dell'anno su Xbox Series X | S, PC e Xbox One. Non è stata ancora annunciata una data di uscita precisa, ma i fan sono convinti che il gioco uscirà a novembre, grazie a una pubblicità per ciambelle.