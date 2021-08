GIGABYTE AORUS P1200W: caratteristiche tecniche dell'alimentatore modulare da gaming con display LCD

Il noto produttore di hardware GIGABYTE ha annunciato di recente il nuovo alimentatore AORUS P1200W . Si tratta di un modello modulare da 1200 Watt con certificazione 80+ Platinum. L'alimentatore include anche un sistema di monitoraggio in tempo reale della salute e delle prestazioni del dispositivo, il tutto racchiuso in un design compatto raffreddato da una ventola da 140 millimetri.

Le principali caratteristiche dell'alimentatore modulare AORUS P1200W

Con il crescente consumo energetico di CPU e GPU, questo nuovo alimentatore GIGABYTE AORUS P1200W è una soluzione ideale per i computer di fascia alta. Come suggerisce il nome stesso, l'alimentatore può erogare fino a 1200 Watt di potenza elettrica per soddisfare anche le esigenze più elevate. Grazie alla sua certificazione 80+ Platinum riesce ad essere estremamente efficiente nell'alimentare le varie componenti del computer da gaming. L'efficienza energetica di oltre il 92% non solo riduce la dispersione di calore, ma aiuta anche i giocatori a risparmiare sulle bollette elettriche.

All'interno del dispositivo troviamo esclusivamente condensatori giapponesi, una ventola intelligente con doppio cuscinetto a sfera da 140 millimetri ed un sistema di alimentazione completamente modulare. Quando il carico di potenza è inferiore al 20%, la ventola si arresta automaticamente per ottenere un ambiente privo di rumore. Il sistema di ventilazione dispone inoltre di un'apposita funzione per la rimozione della polvere accumulata all'interno, in modo da pulire il dispositivo e garantirne il funzionamento ottimale nel tempo.

Il display LCD multifunzione del AORUS P1200W

La caratteristica principale dell'AORUS P1200W è la funzione di monitoraggio digitale. Tramite il display LCD presente sull'alimentatore possono essere monitorati in tempo reale la potenza di output, la corrente per ogni voltaggio, la velocità e la temperatura della ventola ed altri parametri sulla salute e le prestazioni dell'hardwarre. Oltre allo schermo LCD, l'alimentatore supporta anche il software AORUS Engine per poter controllare gli stessi valori anche all'interno del vostro sistema operativo Windows. Tramite RGB Fusion invece potrete personalizzare il display LCD secondo le vostre preferenze per visualizzare esclusivamente i valori che vi interessano. Oltre ai parametri di funzionamento possono essere configurati anche dei video o immagini GIF.

Parlando di dimensioni, questo alimentatore modulare di GIGABYTE è lungo solo 160 millimetri. Questo permette non solo di disporre di più spazio per rendere più fluida la circolazione dell'aria nel case, ma l'alimentatore può anche essere installato più facilmente in un chassis piccolo. Inoltre, il suo design modulare garantisce ai giocatori la possibilità di installare esclusivamente i cavi necessari per i componenti presenti nel computer, risparmiando spazio ed ottimizzando il cable management.

Le dimensioni complessive dell'alimentatore modulare AORUS P1200W

Di seguito dunque tutte le specifiche tecniche dell'alimentatore GIGABYTE AORUS P1200W: