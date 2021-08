Halo Infinite classificato, uscita nel 2021 sempre più certa

L'ente di classificazione dei videogiochi australiano ha classificato Halo Infinite, rendendo ancora più certa l'uscita del gioco entro la fine del 2021. Contemporaneamente è stato classificato anche Forza Horizon 5, che di suo ha già una data di lancio: 9 novembre 2021.

La classificazione di Halo Infinite è arrivata il 10 agosto. Per adesso il gioco non ha ancora una data di lancio ufficiale, ma a questo punto immaginiamo che manchi davvero poco per conoscerla.

Il nuovo titolo di 343 Industries è stato classificato M per la presenza di contenuti violenti, di interazioni online e per la presenza di acquisti in gioco. La descrizione prosegue affermando che nel gameplay non ci sono nudi, scene di sesso e non si fa uso di droga. Forza Horizon 5 è stato classificato G, ossia come adatto a tutti. C'era da aspettarselo, essendo un gioco di corse.

Microsoft ha confermato più volte l'uscita di Halo Infinite negli ultimi mesi del 2021, ma finora non ha svelato la data d'uscita effettiva. Phil Spencer ha suggerito che i tentennamenti sono dovuti al voler conoscere le date degli altri big del periodo, in modo da evitare sovrapposizioni.

Molti si aspettano di sapere quando potranno giocare effettivamente ad Halo Infinite durante l'evento Xbox della Gamescom 2021. Staremo a vedere se sarà così o se bisognerà attendere ancora.