Xbox, lo showcase alla Gamescom 2021: ecco data e orario ufficiali

Xbox sarà presente alla Gamescom 2021 con un nuovo showcase, e Microsoft ha appena annunciato data e orario ufficiali dell'evento: potremo seguirlo il 24 agosto dalle 19.00, ora italiana.

"La Gamescom 2021 sarà completamente digitale e la si potrà seguire da tutto il mondo", recita il post su Xbox Wire. "La buona notizia è che Xbox sarà presente e potrete unirvi a noi per avere gli ultimi aggiornamenti e vedere il gameplay di alcuni dei più importanti giochi in arrivo."

"Riceverete aggiornamenti approfonditi su alcuni dei titoli degli Xbox Game Studios già annunciati e su determiante produzioni third party, inclusi alcuni degli incredibili giochi in uscita su Xbox questo autunno, ma anche nuove aggiunte al catalogo di Xbox Game Pass e altro ancora."

"Una cosa che abbiamo sempre amato degli eventi in presenza alla Gamescom era l'energia della community riunita insieme. Quando potevamo incontrarci di persona, in passato, eravamo in grado di interconnetterci, parlare e giocare in compagnia per celebrare una delle nostre più grandi passioni: i videogiochi."

"Non riuscivamo a immaginare una Gamescom senza tutto questo, dunque siamo lieti di annunciare che terremo un'edizione speciale della Xbox FanFest quest'anno per la Gamescom. Condivideremo ulteriori dettagli molto presto!"